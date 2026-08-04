Aroundtown stärkt Coworking im City Tower Leipzig: Workflow erweitert auf 2.500 m²

Bereits 2021 zog Workflow auf einer halben Etage in den City Tower Leipzig ein und erweiterte 2023 und 2025 seine Flächen: Das Coworking-Angebot verteilt sich damit auf drei Etagen und umfasst moderne Büros, flexible Arbeitsbereiche, komfortable Lounges, geräumige Besprechungsräume sowie eine Gemeinschaftsküche mit einem eigenen Koch. Begrünte Wände und industrielle Designelemente schaffen eine inspirierende und kreative Arbeitsatmosphäre, im höchst gelegenen Coworking Space in Leipzig.

Workflow ist Teil des ATworld Netzwerks, der Coworking-Plattform für flexibles Arbeiten von Aroundtown. Über die App von ATworld können Mitglieder Arbeitsplätze und Meetingräume im Workflow CoWorking & Offices Leipzig ebenso wie 2.500 weitere Arbeitsumgebungen buchen weltweit – von dedizierten Arbeitsplätzen bis hin zu flexiblen Arbeitsbereichen bei Coworkinganbietern, in Hotels, Airport Lounges und Cafés. Voraussetzung ist eine ATworld-Mitgliedschaft. Darüber hinaus profitieren Mitglieder an vielen Standorten von Fitness- und Spa-Angeboten, einem kostenlosen Getränk sowie Rabatten auf Speisen und Getränke.

Der City Tower Leipzig ist das höchste Gebäude der sächsischen Metropole und eines ihrer markantesten Wahrzeichen. Direkt am Augustusplatz, neben dem Gewandhaus und gegenüber der Oper gelegen, prägt das Bürohochhaus die Skyline der Stadt. Die Aussichtsplattform in über 120 Metern Höhe eröffnet einen eindrucksvollen Panoramablick über Leipzig. Der City Tower Leipzig ist zukunftssicher mit Glasfaser ausgestattet und verfügt über einen eigenen Sicherheitsdienst.

Der City Tower Leipzig ist BREEAM-zertifiziert und erfüllt damit hohe Anforderungen an die nachhaltige Gebäudenutzung. Die WiredScore-Silber-Zertifizierung macht die Qualität der digitalen Infrastruktur im City Tower Leipzig transparent und vergleichbar. Eine leistungsfähige, verlässliche und ausfallsichere Konnektivität ist heute eine zentrale Voraussetzung für effizientes digitales Arbeiten und einen reibungslosen Geschäftsbetrieb.

Das Objekt ist durch mehrere Straßenbahn- und Buslinien hervorragend an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Der nur wenige Gehminuten entfernte Hauptbahnhof bietet zudem eine ausgezeichnete Anbindung an den Regional- und Fernverkehr.

Mit der dritten langfristigen Verlängerung des Mietverhältnisses stärkt Aroundtown die Standorttreue eines etablierten Mieters und unterstreicht seine Position als verlässlicher Partner für vielseitige Gewerbeimmobilien. Aroundtown stellt seinen Mietern einen umfassenden Service bereit, darunter persönliche Ansprechpartner vor Ort sowie ein zentrales 24/7-Service-Center mit geschultem Personal, das rund um die Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen, erreichbar ist.