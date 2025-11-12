Aroundtown sichert sich langfristigen neuen Mietvertrag für Büroflächen im Großraum Frankfurt

Aroundtown hat einen langfristigen Neuvertrag für die Immobilie in der Hugenottenallee 175 in Neu-Isenburg im Großraum Frankfurt abgeschlossen. Der Mieter, einer der weltweit führenden Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für sicherheitskritische Leitstellen, hat rund 640 m² Bürofläche angemietet.

Die Immobilie in der Hugenottenallee 175 liegt am Ende der zentralen Hauptstraße, die durch Neu-Isenburg führt, und ist somit gut erreichbar und gut sichtbar. Die Immobilie verfügt über eine hochwertige Ausstattung und trägt das BREEAM-Nachhaltigkeitslabel „Gut“, dass ihre energieeffiziente Bauweise unterstreicht.

Die langfristige Neuvermietung ist ein bedeutender Erfolg für Aroundtown. Aroundtown bietet dem neuen Mieter umfassende Dienstleistungen, darunter persönliche Ansprechpartner vor Ort und ein zentrales 24/7-Servicecenter mit geschultem Personal, das gewerblichen Mietern rund um die Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen, zur Verfügung steht. Der neue Mietvertrag unterstreicht die Kompetenz von Aroundtown auf dem Immobilienmarkt. Colliers International Deutschland GmbH fungierte als Makler.

