Aroundtown: langfristige Mietvertragsverlängerung

Die Atruvia AG bleibt mit einer angemieteten Gesamtfläche von 9520 m² weiterhin ein großer Mieter von Aroundtown in der Storkower Straße 111.

Standort bleibt langfristig vermietet

Damit ist der Standort Storkower Straße 111 in Berlin langfristig voll vermietet. Atruvia hat seinen Hauptsitz in Karlsruhe und Münster und ist der Digitalisierungspartner der genossenschaftlichen FinanzGruppe.

Erstklassige innerstädtische Lage mit ausgezeichneter Verkehrsanbindung



Das Gebäude befindet sich in einem innerstädtischen Büro- und Gewerbegebiet, das aktuell mit zahlreichen Neubauten ausgebaut wird. Die Berliner S-Bahn mit der Haltestelle Landsberger Allee ist fußläufig erreichbar. Verschiedene Bus-Linien ergänzen das ÖPNV-Angebot und mit der guten Anbindung an die B2 ist man mit dem Auto in wenigen Kilometern auf der A10.

Dieser Erfolg einer Mietvertragsverlängerung hebt die gute Zusammenarbeit und Positionierung von Aroundtown weiter hervor und betont die Bedeutung langfristiger Beziehungen und Innovationen in der Immobilienbranche.

Durch das Angebot eines umfassenden Mieter-Services, einschließlich persönlicher Ansprechpartner vor Ort und einem zentralen 24/7-Service-Center mit geschultem Personal, setzt Aroundtown neue Maßstäbe. Diese Dienstleistungen stehen den Mietern rund um die Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen, zur Verfügung.

