Münchener Verein eröffnet neues Bürogebäude „das max“ im Münchner Stadtviertel Ludwigsvorstadt

Die Münchener Verein Versicherungsgruppe hat ihr neues Bürogebäude „das max“ an der Ecke Goethe- und Pettenkoferstraße in München eröffnet. Franz Xaver Peteranderl, Aufsichtsratsvorsitzender der Münchener Verein Versicherungsgruppe sowie Dr. Rainer Reitzler, CEO des Münchener Vorsorgespezialisten, haben das Eröffnungsband durchschnitten.

Rund 75 Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft der bayerischen Landeshauptstadt sowie Repräsentanten der Architekturbüros SCOPE, KINZO, Schätzler und Ernst wie auch des Immobiliendienstleisters Jones Lang LaSalle und der Baufirma W. Markgraf GmbH & Co. KG nahmen an der Feier teil.

Grundsteinlegung vor zwei Jahren

Nicht einmal zwei Jahre nach der Grundsteinlegung ist das siebengeschossige Bürogebäude mit der markanten Außenfassade, das nur 700 Meter vom Münchner Hauptbahnhof entfernt ist, fertiggestellt.

„Vor zwei Jahren war ich zur Grundsteinlegung auf der Baustelle, nun bin ich zur feierlichen Eröffnung des neuen Stadtbausteins wieder hier. Mit dem ‘max‘ ist ein souveränes Eckgebäude im südlichen Bahnhofsviertel entstanden, das mit seiner formschönen, hellen Sprache städtebaulich und architektonisch wunderbar mit der historischen Umgebung korrespondiert.

Das wird im Wechselspiel zum denkmalgeschützten Palais Ingenheim-Molitor ganz deutlich. Was mich neben der Gestaltung sehr freut ist, wie der Münchener Verein Nachhaltigkeit beim Bauen umsetzt: mit Recycling, Betonkernaktivierung oder einer thermisch durchdachten Fassade. Meinen herzlichen Glückwunsch dem Bauherrn und allen am Bau Beteiligten!“, betonte Münchens Stadtbaurätin Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk in ihrem Grußwort.

Lichtdurchflutetes Gebäude

Franz Xaver Peteranderl hob in seiner Rede hervor, dass es mit diesem farbenprächtigen, lichtdurchfluteten Gebäude vortrefflich gelungen sei, die hohen Anforderungen an einen modernen, zukunftsorientierten Bürobetrieb zu erfüllen. Wörtlich sagte er:

„Nur wenigen Aufsichtsratsvorsitzenden wird die Freude zuteil, während ihrer Amtszeit ein komplett neues Bürogebäude einweihen zu können. Und dann auch noch in der bayerischen Landeshauptstadt! Das ist wahrlich kein alltägliches Ereignis.“

„Das max“: ein Meilenstein

CEO Dr. Rainer Reitzler bedankte sich bei allen, die sich mit Engagement und Tatkraft in das Bauprojekt eingebracht haben, „unser max in so kurzer Zeit neben dem prächtigen Palais Ingenheim-Molitor zu einem wahren Schmuckstück in der Ludwigsvorstadt entstehen zu lassen.“

„Das max“ sei ein Meilenstein und ein weiteres Highlight in der über 100-jährigen Erfolgsgeschichte des Münchener Verein. Es setze der Historie des Münchner Traditionsversicherers die Krone auf.

„‘Das max‘, wie Sie es heute sehen, bietet nicht irgendwelche Arbeitsplätze für Menschen, Computer und Schreibtische, sondern ist, auch was die Innenarchitektur angeht, eine pfiffige und clevere Idee. Sie erzählt von uns und von unserer Arbeit, der wir uns nun schon seit über 100 Jahren mit Leidenschaft und Engagement widmen.“

Handwerk spiegelt sich wider

Getreu dem Motto des Münchener Verein „Aus dem Handwerk. Für das Handwerk.“ sind beispielsweise die Gipskartonwände mit verschiedenen Putzarten und Texturen ausgeführt.

Auch in den Möbeln und Materialien spiegelt sich das Handwerk wider: Mit Akustikziegeln in der Maurerarbeit und Streckmetall im Metallbau. Balkone und Dachterrassen sowie ein Work-Café mit Außenterrasse sind weitere Besonderheiten, die das städtebauliche Bild des Münchener Stadtviertels Ludwigsvorstadt ergänzen und aufwerten.

