Deutsche Teilkauf GmbH bietet nachträgliche Festschreibung des Nutzungsentgelts an

Seit fast einem Jahr für Neukunden ausschließlich auf mindestens zehn Jahre festgeschriebene Nutzungsentgelte – Bestandskunden bekommen die Gelegenheit flexible Nutzungsentgelte festzuschreiben

Das Kölner PropTech-Unternehmen Deutsche Teilkauf GmbH bietet seinen Bestandskunden eine flächendeckende langjährige Festschreibung des Nutzungsentgelts. Bereits seit fast einem Jahr bietet die Deutsche Teilkauf Neukunden ausschließlich eine Festschreibung auf mindestens zehn Jahre an – ein variables Nutzungsentgelts ist nicht mehr vorgesehen.

Angesichts der aktuellen Zinsentwicklung reagiert das Unternehmen und gibt Bestandskunden, die in der Vergangenheit ein flexibles Nutzungsentgelt abgeschlossen haben, die Möglichkeit der Festschreibung des Nutzungsentgelts.

Weiterer Schritt im Verbraucherschutz

„Wir gehen damit einen weiteren Schritt im Verbraucherschutz und sichern unsere Kunden damit gegen makroökonomische Entwicklungen wie die aktuellen Zinsentwicklungen ab. Die Planbarkeit von anfallenden Kosten für unsere Kunden hat für uns oberste Priorität. Damit folgen wir unserer Selbstverpflichtung und erhöhen die Kostentransparenz für unsere Bestandskunden“, erklärt Marian Kirchhoff, Geschäftsführer der Deutschen Teilkauf.

„Wir sind der einzige Anbieter am Markt, der es seinen Kunden ermöglicht, die Vereinbarung zu einem flexiblen Nutzungsentgelt im Nachhinein anpassen zu lassen. Wir bieten in diesen volatilen Zeiten all unseren Bestandskunden mit einem flexiblen Nutzungsentgelt an, dieses festschreiben zu lassen“, ergänzt Sabine Nass, CEO der Deutschen Teilkauf.

Dem Unternehmen zufolge haben mehrere Teilverkäufer ein flexibles Nutzungsentgelt abgeschlossen. Diese werden von Teilkaufberatern über die Möglichkeiten der Festschreibung informiert.

Über die Deutsche Teilkauf GmbH

Die 2020 gegründete Deutsche Teilkauf GmbH ermöglicht es Immobilieneigentümern, einen Teil ihres Immobilienvermögens in Geld umzuwandeln, um insbesondere im Ruhestand finanzielle Freiheit zu genießen. Dabei können die Eigentümer weiterhin in ihrem Zuhause wohnen und profitieren von der Immobilie als wertbeständiger Geldanlage. Ein Durchführungsentgelt bei einem späteren Gesamtverkauf der Immobilie wird seitens der Deutschen Teilkauf GmbH nicht erhoben.

Das TÜV- und Dekra-zertifizierte Unternehmen wurde im April 2022 mit dem „REAL PropTech Germany Award“ in der Kategorie „Finanzieren, Bewerten & Investieren“ ausgezeichnet. Vertreten wird das Unternehmen durch die Geschäftsführer Marian Kirchhoff und Sabine Möller (geb. Nass).

(Deutsche Teilkauf GmbH / Manuela Blisse / surpress)