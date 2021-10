Swiss Finance & Property Group erweitert ihre Vertriebsaktivitäten auf Deutschland

Die Swiss Finance & Property Group expandiert nach Deutschland. Das Unternehmen hat eine GmbH in Deutschland mit Sitz in Frankfurt am Main gegründet und Lars Albert übernimmt die lokale Geschäftsführung.

Die Schweizer Immobilienspezialisten aus Zürich expandieren in den deutschen Markt und gründen eine GmbH. Deren Büroräume befinden sich an zentraler Lage im Frankfurter Westend. Lars Albert zeichnet als Geschäftsführer der GmbH.

Albert ist seit über 20 Jahren im Asset Management tätig und besitzt internationale Erfahrungen. Aus den Standorten Frankfurt am Main und London heraus betreute er vor allem institutionelle Investoren.

Fokus auf der DACH-Region

Weitere wichtige Stationen waren neben der SEB Asset Management auch leitende Positionen bei Henderson Global Investors und Barings. Im Rahmen der Vertriebsaktivitäten lag der Fokus insbesondere auf der DACH-Region.

Zuletzt baute der gelernte Bankkaufmann und studierte Betriebswirt bei Berenberg Asset Management den kontinentaleuropäischen Vertrieb auf.

„Mit Lars Albert verfolgen wir konsequent unsere Expansionsstrategie in der DACH-Region und freuen uns, einen sehr erfahrenen Kollegen an Bord geholt zu haben“, sagt Urs Kunz, Head Client Relationship Management & Marketing bei der Swiss Finance & Property AG.

(Swiss Finance & Property AG)