Dortmund überholt Berlin als Top-Standort für Start-ups 

Noch nie war es so einfach, ein eigenes Unternehmen zu gründen wie heute. Und selbst inmitten der Coronavirus-Pandemie sieht es so aus, als ob einige Gründerinnen und Gründer ihre Ambitionen in die Tat umgesetzt haben. Weltsparen wollte wissen, welche Stadt ihnen bei ihrem Vorhaben einen Vorsprung verschafft.

WeltSparen hat die folgenden Kriterien analysiert, um herauszufinden, welche Stadt in Deutschland am gründerfreundlichsten ist:

Einwohnerzahl per Stadt – Anzahl der Menschen, die in der Stadt leben

Bruttoinlandsprodukt (BIP) – Nach Bundesländer (in Millionen Euro)

Anzahl der Suchanfragen bei Google für “Wie gründet man ein Unternehmen” – Per Monat

Suchanfragen Trend – In %

Durchschnittsmieten für Büroräume – Per Monat, pro Arbeitsplatz (in Euro)

Durchschnittsgehalt – Monatlichen Durchschnittsgehalt für vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer (in Euro)

Die Spitze unseres Rankings belegt nicht wie gewohnt die Hauptstadt Berlin, sondern Dortmund mit einem Start-up Location Score von 100 / 100.

Top Start-up Location Score:

50 Anzahl der Suchanfragen bei Google.de für “Wie gründet man ein Unternehmen?”:

Monatliches Durchschnittsgehalt für Vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer: 2.444 EUR

Durchschnittsmiete für Büroräume (pro Monat): 388 Euro pro Arbeitsplatz

Einwohner: 609.484

Start-up-Location Score auf einer Skala von 1 bis 100: 100

Die neuntgrößte Stadt Deutschlands gilt als NEUER Hotspot der Start-up-Szene. Hier genießen Gründerinnen und Gründer eine hohe Lebensqualität und moderate Lebenshaltungskosten, deshalb hat Dortmund dem Dauersieger Berlin den Rang abgelaufen – Die Hauptstadt schafft es nur auf Platz 21 in unserem Ranking.

Die Durchschnittsmiete für Büroräume liegt in der BVB-Stadt bei 388 EUR pro Monat/Arbeitsplatz und das Durchschnittsgehalt für Vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer liegt bei etwa 2.444 EUR, während ein Arbeitsplatz in Berlin durchschnittlich 1.357 EUR pro Monat kostet – Das sind ganze 969 EUR mehr im Monat. Es ist also kein Wunder, dass Dortmund Berlin als Top-Standort für Start-ups abgelöst hat.

(WeltSparen)