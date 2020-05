6. Corona-Immobilien-Index: Fieberkurve sinkt – Immobilienwirtschaft sieht kaum noch Engpässe

Noch nie seit Beginn der Untersuchungen des Corona-Immobilien-Index zeigte sich die Immobilienwirtschaft so stabil wie aktuell. Die nun bereits in der sechsten Woche bei Marktteilnehmern abgefragte Lage wird immer besser.

Nur noch leichte Engpässe bei Material und Personal auf deutschen Projektentwicklungs-Baustellen werden in dieser Untersuchungswoche beobachtet. Das zeigen die Ergebnisse des aktuellen Corona-Immobilien-Index von baumonitoring.com, dem Netzwerk aus renommierten Unternehmen der Immobilienwirtschaft.

Kein Stillstand mehr

Bei der Personalversorgung melden 43 Prozent (Vorwoche 31 Prozent) keinerlei Einschränkungen. 57 Prozent der Teilnehmer registrieren leichte Probleme durch Personalmangel (Vorwoche 56 Prozent).

Niemand jedoch meldet in dieser Woche mittlere Einschränkungen durch Personalmangel auf den Baustellen (Vorwoche 13 Prozent). Auch starke Probleme oder Stillstand, wie in den ersten Wochen nach dem Corona-Lockdown kommen nicht mehr vor.

Auch bei der Materialversorgung verbessert sich die Lage. In der aktuellen Erhebung erkennen 57 Prozent der Teilnehmer keine Einschränkungen (Vorwoche 44 Prozent). Während in dieser Woche 43 Prozent der Befragten noch leichte Einschränkungen bei der Materialversorgung sehen, sagten dies in der Vorwoche 50 Prozent. Mittlere (Vorwoche noch 6 Prozent) oder große Einschränkungen, gar Stillstand auf der Baustelle beobachtet zurzeit niemand.

Fieberkurve gesunken

Die Fieberkurve des Corona-Immobilien-Index ist gesunken und zeigt aktuell 37,0 Grad. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Messung vor sechs Wochen. Der Corona-Immobilien-Index wird auf einer Skala von 36,5 – 41,5 Grad abgebildet. In Bezug auf die menschliche Körpertemperatur gibt der Index die Lage auf dem Immobilienmarkt an.

Bei 36,5 Grad gibt es keine Beeinträchtigungen, alles ist in Ordnung. Nehmen die Probleme auf den Baustellen zu, steigt die Temperatur bis hin zum Fieber, maximal 41,5 Grad. Dann geht nichts mehr = kompletter Baustopp.

„Es sind gute Zahlen, die wir heute im Corona-Immobilien-Index präsentieren können. Eine Temperatur von 37,0 Grad ist schon fast wieder normal. Wir bleiben dran und rufen die Marktakteure in der Immobilienwirtschaft auf, uns weiter über die Lage bei ihren Projektentwicklungen zu informieren“, sagt Moritz Koppe, Geschäftsführer emproc SYS und Initiator des Corona-Immobilien-Index.

Stabilisierung auf gutem Niveau

„Die Lage auf den Baustellen hat sich auf einem guten Niveau stabilisiert. Die Lockerungen im Corona-Lockdown stimmen mich optimistisch, dass diese Tendenz nicht mehr kippt. In den kommenden Wochen wollen wir uns auch der Lage bei neuen Projektentwicklungen widmen, um zu verstehen mit welchen Herausforderungen zukünftige Projekte nun umgehen müssen.“, so Stefan Stenzel, Associate Director bei Cushman & Wakefield und Initiator des Corona-Immobilien-Index.

(Ummen Communications)