20 Jahre Verantwortung, Disziplin und Investmentkompetenz

Ein inhabergeführtes Investmenthaus zeigt, warum Erfahrung, Know-how und aktives Management der Schlüssel für stabile Anlegerergebnisse sind

In einer Zeit, in der Kapitalmärkte zunehmend von Geschwindigkeit, Unsicherheit und kurzfristigem Denken geprägt sind, setzt die HEH Hamburger EmissionsHaus AG ein bewusst anderes Zeichen. Das Hamburger Investmenthaus, das aktuell auf rund 20 Jahre Unternehmensgeschichte zurückblickt, steht für einen Ansatz, der sich klar von vielen Marktteilnehmern abhebt: kontrolliertes Wachstum, tiefgehende Analyse und ein kompromissloser Fokus auf den Schutz von Anlegergeldern.

Dieses Jubiläum ist mehr als ein zeitlicher Meilenstein – es ist Ausdruck einer konsequent verfolgten Strategie, die auf Erfahrung, Know-how und unternehmerischer Verantwortung basiert.

Im Zentrum dieser Entwicklung steht Gründer und Vorstand Gunnar Dittmann, der bereits Ende der 1980er-Jahre in die Sachwertbranche eingestiegen ist. Mit über drei Jahrzehnten Markterfahrung hat er nicht nur unterschiedliche Marktzyklen erlebt, sondern auch gelernt, wie entscheidend Disziplin, Struktur und Detailtiefe für den langfristigen Erfolg sind. Seine unternehmerische Handschrift prägt die HEH bis heute.

Dabei ist Dittmann weit mehr als Gründer und Vorstand: Er ist die treibende Kraft hinter der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, der erfinderische Impulsgeber neuer Investmentansätze und zugleich der stringente Kopf, der für die konsequente Umsetzung der Philosophie steht. Viele der heutigen Strukturen, Prozesse und Qualitätsstandards tragen unmittelbar seine Handschrift – geprägt von Klarheit, Disziplin und einem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Anlegern.

ERFAHRUNG UND KNOW-HOW ALS STRATEGISCHER VORTEIL

Die rund 20-jährige Unternehmensgeschichte der HEH ist geprägt von einem kontinuierlichen Aufbau von Expertise entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Von der Konzeption über die Strukturierung bis hin zum aktiven Asset Management verfügt das Unternehmen über tiefes operatives Knowhow, das insbesondere in komplexen Marktphasen zum Tragen kommt.

Mit einem betreuten Investitionsvolumen von rund 600 Millionen Euro, über 8000 Anlegerbeteiligungen und der Strukturierung von 37 Investmentvehikeln hat sich die HEH als spezialisierter Anbieter im Bereich Sachwertinvestments etabliert. Besonders hervorzuheben ist die langjährige Erfahrung in den Assetklassen Aviation, Schifffahrt und Immobilien, die durch gezielte Diversifikation in Infrastrukturund Storage-Konzepte ergänzt wurde.

Dabei verfolgt das Unternehmen bewusst keinen expansiven Ansatz, sondern setzt auf Tiefe statt Breite. Jedes Investment wird intensiv geprüft, jede Struktur detailliert durchdacht. Dieses Vorgehen mag langsamer erscheinen, schafft jedoch die Grundlage für nachhaltige Stabilität.

PHILOSOPHIE ALS GELEBTE PRAXIS

„Vorsicht in der Analyse. Klarheit in der Struktur. Verlässlichkeit in der Umsetzung.“ Dieser Leitsatz beschreibt nicht nur die Philosophie der HEH, sondern ist zugleich ihr operatives Fundament.

Während viele Marktteilnehmer in Phasen hoher Liquidität auf Volumen setzen, bleibt die HEH ihrer Linie treu. Investitionen werden nur dann umgesetzt, wenn sie den eigenen strengen Kriterien entsprechen. Das bewusste Ablehnen von Projekten gehört dabei ebenso zum Prozess wie die sorgfältige Auswahl geeigneter Assets.

Diese konsequente Disziplin ist eng mit der Persönlichkeit Dittmanns verknüpft, der als strategischer Taktgeber sicherstellt, dass unternehmerische Entscheidungen stets den langfristigen Interessen der Anleger folgen.

GESCHÄFTSMODELL UND LEISTUNGSSPEKTRUM

Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal der HEH ist ihre vollständig integrierte Struktur. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab:

• Strukturierung komplexer Asset-Finanzierungen

• Akquise von Eigen-, Mezzaninund Fremdkapital

• Vertrieb an private und institutionelle Investoren

• Fondsverwaltung inklusive Buchhaltung, Controlling, Reporting und Treuhand

• Asset Management, insbesondere im Bereich Flugzeuge und Immobilien

• Projektentwicklung im Bereich Immobilien und Storage

• Kapitalverwaltung für eigene AIF und Servicekunden-AIF unter BaFin-Aufsicht gemäß KAGB

Mit 15 operativen Gesellschaften, rund 40 Verwaltungsgesellschaften und 40 Kommanditgesellschaften verfügt die HEH über eine außergewöhnlich tiefe Struktur.

Ein besonderer Aspekt: Anleger und Projektpartner werden persönlich durch die Geschäftsleitung betreut – ein Ansatz, der maßgeblich von Gunnar Dittmann geprägt wurde und den Anspruch unterstreicht, Verantwortung nicht zu delegieren, sondern aktiv zu übernehmen.

MANAGEMENT MIT ERFAHRUNG UND KONTINUITÄT

Neben Gunnar Dittmann prägen zwei zentrale Persönlichkeiten das Unternehmen:

Dr. Sven Kehren (seit 2006) verantwortet die Strukturierung und das Asset Management komplexer Investments über verschiedene Assetklassen hinweg und steht für stabile, nachhaltige Investmentstrukturen.

Henning Kranz (seit 2008) leitet Immobilienprojektentwicklungen, den Vertrieb und die Investorenbeziehungen und sorgt für eine enge Verzahnung zwischen Markt, Produkt und Anlegern.

Gemeinsam bildet das Team eine eingespielte Einheit – mit Dittmann als strategischem Kopf und zentraler Entscheidungsinstanz.

SERVICE ALS AUSDRUCK VON VERANTWORTUNG

Ein zentrales Element des Geschäftsmodells ist die vollständig integrierte Struktur des Unternehmens. Mit der eigenen Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, sowie spezialisierten Einheiten für Asset Management, Vertrieb und Treuhand deckt die HEH sämtliche wesentlichen Funktionen intern ab.

Für Anleger bedeutet dies ein hohes Maß an Transparenz, Kontrolle und Verlässlichkeit. Investments werden nicht nur initiiert, sondern aktiv gesteuert und über die gesamte Laufzeit begleitet.

Besonders deutlich wird dieses Serviceverständnis im direkten Umgang mit Investoren. Die HEH setzt bewusst auf persönliche Kommunikation und langfristige Beziehungen – ein Ansatz, der eng mit der Überzeugung von Gunnar Dittmann verbunden ist, dass Vertrauen die wichtigste Währung im Investmentgeschäft ist.

KRISENMANAGEMENT ALS BEWEIS UNTERNEHMERISCHER QUALITÄT

Die Corona-Pandemie stellte insbesondere die Luftfahrtbranche vor nie dagewesene Herausforderungen. Als einer der zentralen Investitionsbereiche der HEH war auch das Unternehmen unmittelbar betroffen – insbesondere durch die Insolvenz der Regionalfluggesellschaft Flybe.

Doch genau in dieser Situation zeigte sich die Stärke des Hauses. Statt passiv zu reagieren, setzte die HEH auf aktives Management: Verträge wurden neu verhandelt, Nutzungskonzepte angepasst und Assets strategisch neu positioniert.

DAS ERGEBNIS IST BEMERKENSWERT

Nach internen Auswertungen konnten über 90 Prozent der Anleger selbst in dieser außergewöhnlichen Krisensituation vor Kapitalverlusten bewahrt werden.

Diese Leistung ist eng mit der klaren Führung und Entscheidungsstärke von Gunnar Dittmann verbunden, der auch in Krisensituationen konsequent, strukturiert und lösungsorientiert agiert.

VERANTWORTUNG ALS KERN DES GESCHÄFTSMODELLS

Für das HEH-Team sind Investments kein anonymes Geschäft, sondern ein Vertrauensverhältnis. Anlegergelder werden nicht als abstraktes Kapital betrachtet, sondern als Verpflichtung.

Diese Haltung spiegelt sich in allen Bereichen wider:

• in der sorgfältigen Auswahl von Investments

• in der konservativen Strukturierung

• im aktiven Asset Management

• in der transparenten Kommunikation

ZUKUNFT MIT AUGENMASS

Trotz aller Stabilität ist die HEH kein statisches Unternehmen. Die strategische Weiterentwicklung erfolgt kontinuierlich, jedoch mit Bedacht. Neue Assetklassen wie Energieinfrastruktur sowie ausgewählte Immobilienprojekte stehen im Fokus.

Dabei bleibt das Grundprinzip unverändert: Wachstum erfolgt nicht um jeden Preis. Vielmehr nimmt sich das Unternehmen bewusst die Zeit, das richtige Investment für seine Anleger zu identifizieren – ein Ansatz, der maßgeblich durch die strategische Haltung von Gunnar Dittmann geprägt ist.

FAZIT

Nach rund 20 Jahren steht die HEH Hamburger EmissionsHaus AG für ein Investmentverständnis, das auf Erfahrung, Knowhow und Verantwortung basiert. In einer Branche, die sich stetig verändert, bleibt das Unternehmen seiner Linie treu.

Gunnar Dittmann ist dabei nicht nur Gründer, sondern die prägende Persönlichkeit hinter diesem Erfolg – als strategischer Kopf, als Impulsgeber und als Garant für Disziplin und Qualität.

Oder, anders formuliert: Die Zukunft gehört nicht den Schnellsten – sondern denen, die wissen, was sie tun.

HEH