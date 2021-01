Die Ernennung von Martina Macpherson, einer anerkannten Expertin für sozialverantwortliche Investments (SRI, Socially Responsible Investment) entspricht der Verpflichtung von ODDO BHF AM, nachhaltiges Investieren zu einem Hauptschwerpunkt der Wertschöpfung zu machen.

ODDO BHF AM, seit 2010 ein Unterzeichner der PRI, hat sich über die Jahre einen Ruf als verantwortlicher Vermögensverwalter aufgebaut.

Zum Jahresende 2020 waren ESG-Kriterien in die wichtigsten offenen Investmentfonds integriert, die so die wachsende Nachfrage von institutionellen Investoren und Privatanlegern in Europa bedienen konnten.

Beschleunigung Integration extra-finanzieller Analyse

In der neu geschaffenen Rolle des Head of ESG Strategy for Asset Management and Private Equity wird es Macphersons Hauptaufgabe sein, die Integration extra-finanzieller Analyse in alle Bereiche des Asset Managements zu beschleunigen.

Sie wird sich auch weiterhin aktiv am Diskurs über die Verbreitung und Normierung eines harmonischen ESG-Frameworks auf europäischer Ebene beteiligen, welches eindeutig und für Investoren verständlich ist. Macpherson wird Mitglied der Executive Committees von ODDO BHF AM und ODDO BHF Private Equity.

Martina Macpherson, eine deutsche Staatsbürgerin, hat in den vergangenen 20 Jahren mehrere Führungsrollen im Bereich der nachhaltigen Finanzwirtschaft in Deutschland, der Schweiz und in Großbritannien innegehabt.

Magistergrad in Recht und Humanwissenschaften

Zuletzt war sie Senior Vice President ESG & Engagement Strategy bei Moody’s. Zuvor nahm sie bei verschiedenen Finanzinstituten im Bereich ESG eine leitende Position ein, darunter Foreign & Colonial und Insight IM in London.

Macpherson hat einen Magistergrad in Recht und Humanwissenschaften der Goethe-Universität in Frankfurt, Deutschland.

Berücksichtigung von ESG-Kriterien in Kunden-Portfolios

„Dank ihrer Erfahrung wird Martina Macpherson unseren Kunden zur Seite stehen, die ESG-Kriterien in ihrem Portfolio berücksichtigen und ihren Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft verstehen wollen. Wir sind davon überzeugt, dass die Berücksichtigung dieser Kriterien zur Wertschöpfung unserer Investments beiträgt.

Ich freue mich sehr, sie bei uns willkommen zu heißen, wodurch wir einmal mehr unsere Verpflichtung als verantwortungsbewusster Vermögensverwalter im Dienst unserer Kunden und der Allgemeinheit unterstreichen“, so Nicolas Chaput, CEO der ODDO BHF Asset Management und von ODDO BHF Private Equity.

(ODDO BHF AM/Manuela Blisse)