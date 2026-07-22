Turkish Airlines investiert mit SAFFA Fund in den Ausbau nachhaltiger Flugkraftstoffe

Der von Burnham Sterling Asset Management LLC (BSAM) verwaltete Investmentfonds zielt darauf ab, die Produktion von nachhaltigen Flugkraftstoffen (Sustainable Aviation Fuel, SAF) zu beschleunigen. Diese Beteiligung steht im Einklang mit der langfristigen Wachstumsstrategie, den Nachhaltigkeitszielen und der Vision zur Sicherung der Lieferkette der Fluggesellschaft.

Der im Dezember 2023 gegründete SAFFA Fund soll dazu beitragen, die Produktionskapazitäten für SAF auszubauen und die Luftfahrtbranche beim Erreichen ihrer CO₂-Reduktionsziele zu unterstützen. Der Fonds investiert in technologisch ausgereifte Projekte und setzt auf ein diversifiziertes Portfolio aus unterschiedlichen Produktionstechnologien und geografischen Regionen. Der von BSAM verwaltete Fonds wird von Airbus als Hauptinvestor unterstützt. Zu den weiteren Beteiligten zählen führende Fluggesellschaften sowie namhafte internationale Unternehmen aus der Luftfahrt- und Finanzbranche.

Mit der Beteiligung am SAFFA Fund verbessert Turkish Airlines nicht nur ihren Zugang zu nachhaltigen Flugkraftstoffen. Die Fluggesellschaft rückt auch näher an Investitions-, Rohstoffentwicklungs- und Technologieprojekte heran, die die Zukunft der Branche prägen. Zugleich stärkt sie ihre strategische Position für ein nachhaltiges Wachstum und eine sichere Versorgung. Darüber hinaus vertieft die Investition die Zusammenarbeit mit Airbus bei gemeinsamen Nachhaltigkeitsinitiativen.

Levent Konukcu, Chief Investment & Strategy Officer von Turkish Airlines, über die Beteiligung: „Mit unserer Investition in den SAFFA Fund wollen wir nicht nur zur Entwicklung des Ökosystems für nachhaltige Flugkraftstoffe beitragen. Wir möchten auch weiterhin eine aktive Rolle bei der Förderung innovativer Projekte übernehmen, die die Zukunft unserer Branche gestalten. Die starken internationalen Partnerschaften innerhalb des SAFFA Fund werden es uns ermöglichen, unsere Versorgungssicherheit zu erhöhen und zur notwendigen Transformation der weltweiten Luftfahrt beizutragen.“

Michael Dickey Morgan, Executive Managing Director von Burnham Sterling Asset Management LLC, ergänzte: „Der SAFFA Fund wurde ins Leben gerufen, um Kapital gezielt in SAF-Projekte mit unterschiedlichen Investitionsprofilen und in verschiedenen Regionen zu lenken. Die Beteiligung von Turkish Airlines verleiht dieser Strategie zusätzliches Gewicht und belegt das Vertrauen der Fondsbeteiligten in diese Anlageklasse. Das Engagement ist ein starkes Signal dafür, dass die weltweit führenden Fluggesellschaften diesen Wandel langfristig als unverzichtbar ansehen.“

Auch künftig wird Turkish Airlines den Wandel der Branche durch strategische Partnerschaften und Investitionen vorantreiben, um die flächendeckende Nutzung nachhaltiger Flugkraftstoffe zu fördern und die eigenen Umweltauswirkungen konsequent zu reduzieren.