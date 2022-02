Mit Wald-Investments Klimaziele effizient verwirklichen

Anlagen in Waldflächen bieten institutionellen Investoren nach Ansicht des Investment-Managers Nuveen die Möglichkeit, ihre Klimaziele effizient zu verwirklichen. Die geringe Kohlenstoffintensität von Waldflächen sowie die Möglichkeit, damit Kohlenstoffgutschriften zu erwirken, könnten Investoren dabei unterstützen.

„Mit einem Kohlenstoffprofil, das per Saldo negativ ist, kann eine Allokation in Waldflächen zur Dekarbonisierung eines institutionellen Portfolios beitragen, indem sie emissionsintensivere Sektoren kompensiert“, schreibt Christopher Lipton, Leiter für Investitionen in Wald bei Nuveen, im aktuellen „Nachhaltigkeitsbericht Waldflächen 2021“ des Investment-Managers.

In Zukäufe investiert

Nuveen selbst hat sich dem Bericht zufolge zuletzt auf den Ausbau des Bestandportfolios konzentriert. Mit einem strategischen Akquisitions- und Veräußerungsansatz habe die Gesellschaft rund 20 Millionen Dollar für Zukäufe eingesetzt sowie mehrere kleinere Abgänge verbucht.

„In Südamerika haben wir eine Reihe kleinerer Zukäufe im Umkreis unserer bestehenden Flächen getätigt, die sich auf insgesamt ca. 1.200 Hektar belaufen. In den USA haben wir diverse kleinere Flächen verkauft, die insgesamt 140 Hektar umfassen, sowie ein kleines Grundstück erworben, das an einen bestehenden Betrieb angrenzt“, so Lipton.

Operatives Know-how vor Ort

Voraussetzung für einen langfristigen Anlageerfolg ist dem Experten zufolge „eine gezielte, aktive Waldbewirtschaftung auf der Grundlage von Marktkenntnissen, Walddaten und -analysen, klimawissenschaftlichen Erkenntnissen und operativem Know-how vor Ort.“ Zudem sei Nachhaltigkeit bei Nuveen ein essenzieller Bestandteil der Anlagestrategie.

„Unsere Waldflächen bewirtschaften wir so, dass sie die lokalen Umweltgesetze und -vorschriften erfüllen“, schreibt Lipton. „Darüber hinaus bemühen wir uns um die Zertifizierung nach weltweit anerkannten Standards für die Bewirtschaftung von Waldflächen durch Dritte.“ Beispiele dafür seien das Forest Stewardship Council (FSC), das Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) und die Sustainable Forestry Initiative Inc. (SFI).

Nuveen zufolge werden mittlerweile 77,1 Prozent aller in den weltweiten Portfolios der Gesellschaft befindlichen Waldflächen (229.406 Hektar) von unabhängigen Stellen zertifiziert. Im Jahr 2020 stammten demnach 96 Prozent der von Nuveen gefällten Bäume von Flächen, die von Dritten zertifiziert worden seien.

(Nuveen)