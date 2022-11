LGIM erweitert ETF-Palette um zwei Paris-Aligned-ETFs

Legal & General Investment Management (LGIM) hat zwei neue ETFs aufgelegt, die Anlegern ein CO2-armes Engagement in wichtigen Aktienmärkten bieten sollen – in Übereinstimmung mit dem Ziel des Pariser Abkommens, die globalen Treibhausgasemissionen zu reduzieren und den globalen Temperaturanstieg auf unter zwei Grad Celsius zu begrenzen: den L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF und den L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF.

Unterstützung der Ziele des Pariser Abkommens

Die ETFs unterstützen die Ziele des Pariser Abkommens, indem sie methodisch sowohl die grundlegende Ausschlüsse nach den Paris Aligned Benchmarks (PAB) miteinbeziehen als auch erweiterte Ausschlüsse nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) sowie zusätzliche Verpflichtungen über beide Indizes hinweg berücksichtigen.

Die Fonds profitieren auch von der aktiven und unabhängigen Zusammenarbeit von LGIMs Investment Stewardship Team mit vielen Portfoliounternehmen, um positive Veränderungen bei Themen wie Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Die zugrundeliegenden Indizes, der Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan Total Return Index und der Foxberry Sustainability Consensus Japan Total Return Index, setzen auf die Expertise eines Nachhaltigkeitskomitees, das Branchenentwicklungen verfolgt und die Anpassung der PABs sowie die Erfüllung der Verpflichtungen sicherstellt.

Verantwortungsbewusstes Investieren

“Wir halten Umwelt-, soziale und Governance-Risiken in finanzieller Hinsicht für relevant und verstehen verantwortungsbewusstes Investieren als die Einbeziehung von ESG-Erwägungen in unsere Anlageentscheidungen.

Mit der Auflegung dieser beiden neuen Paris-Aligned-ETFs setzen wir uns weiterhin dafür ein, Anlegern Zugang zu Strategien zu verschaffen, die ESG-Risiken berücksichtigen – ein Aspekt, der für unsere Kunden immer wichtiger wird.

Wir freuen uns, diese außergewöhnliche Anlagemöglichkeit auf den Markt zu bringen. Darin führen wir unsere ETF-Expertise und unsere Führungsrolle in den Bereichen Klima und verantwortungsbewusstes Investieren zusammen”, sagt Aanand Venkatramanan, Head of ETFs, EMEA, bei LGIM.

In Übereinstimmung mit den aktuellen PAB- und SFDR-Standards legen beide ETFs ihr nachhaltiges Anlageziel gemäß den Anforderungen von Artikel 9 offen. Die ETFs sind an der London Stock Exchange, der Deutschen Börse und der Schweizer SIX notiert.

(LGIM / Manuela Blisse / surpress)