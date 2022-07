LGIM legt Net Zero Global Corporate Bond Fund auf

Legal & General Investment Management (LGIM), einer der weltweit größten Vermögensverwalter, hat den L&G Net Zero Global Corporate Bond Fund aufgelegt. Der Fonds richtet sich an institutionelle Anleger und Vermögensverwalter in Großbritannien und Europa.

Ziel des Fonds ist es, über ein breit diversifiziertes Universum globaler Unternehmensanleihen eine langfristige Mehrrendite zu erzielen und dabei bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Darüber hinaus sollen Dekarbonisierungsziele für ein besseres Temperature Alignment des Portfolios sorgen sowie die langfristigen Ergebnisse durch eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Portfolio-Unternehmen verbessert werden.

Progressiver Ansatz

Der L&G Net Zero Global Corporate Bond Fund verfolgt einen progressiven Ansatz, um die Intensität der CO2-Emissionen zu reduzieren – den sogenannten „Pfad“ des Fonds zu Netto-Null.

Dazu werden zum einen das Klimarisiko innerhalb des Portfolios sowie dessen Klima-Anpassung gemessen, zum anderen Erkenntnisse aus den Energiewende-Szenarien des LGIM-eigenen Klimarisiko-Frameworks „destination@risk“ genutzt.

Oberstes Ziel ist es, bis 2030 eine Temperaturanpassung von 1,5 Grad Celsius und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Der Fonds wird von den Co-Managern Matthew Rees und Enda Mulry geleitet.

Als SICAV erhältlich

Der L&G Net Zero Global Corporate Bond Fund ist als SICAV erhältlich. Er ist in Deutschland, im Vereinigten Königreich, Irland, Luxemburg, Finnland, Italien, Norwegen und Schweden registriert.

Die laufenden Kosten (Ongoing Charges Figure, OCF) für den Fonds betragen 0,41 Prozent.

(LGIM)