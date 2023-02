Climate Impact Pool: Fonds Finanz gründet Initiative für sinnvollen CO2-Ausgleich als Community 

Die Fonds Finanz startet mit dem Climate Impact Pool eine neue Initiative für sinnvollen CO2-Ausgleich. Der Climate Impact Pool verfolgt das Ziel, alle Stakeholder des Maklerpools zur CO2-Kompensierung zu motivieren. Auf freiwilliger Basis werden Kooperations- und Produktpartner mit Mitarbeitern, Vertriebspartner, deren Endkunden, Tochterunternehmen sowie die eigenen Mitarbeiter der Fonds Finanz gleichermaßen angesprochen.

„Nicht alle CO2-Emissionen lassen sich kurzfristig reduzieren oder vermeiden – ob Privathaushalt oder Unternehmen. Im Kampf gegen den Klimawandel ist der CO2-Ausgleich deshalb ein sinnvolles Mittel. Leider sind die meisten Kompensationsmöglichkeiten wenig überzeugend – oft haben sie einen zu geringen Effekt aufs Klima, sind zu kompliziert und nicht nachprüfbar.

Darum haben wir den Climate Impact Pool ins Leben gerufen – eine transparente, ehrliche und vor allem wirkungsvolle Kompensationslösung, die auf dem Community-Gedanken beruht“, so Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz.

Eigene Treibhausgasemissionen reduzieren

Seit 2018 ermittelt der Münchener Maklerpool jedes Jahr seinen CO2-Fußabdruck und zeigt starkes Engagement, um die eigenen Treibhausgasemissionen zu reduzieren.

Nicht vermeidbare Emissionen werden konsequent ausgeglichen. Nachdem die Fonds Finanz über die letzten Jahre wertvolle Erkenntnisse in Sachen Klimaschutz gewonnen hat, möchte sie nun auch ihre Vertriebs-, Kooperations- und Produktpartner für den eigenen ökologischen Fußabdruck sensibilisieren und ihnen das Einsparen und Ausgleichen von CO2-Emissionen erleichtern.

Möglich macht das die Fonds Finanz mit dem Start des Climate Impact Pools – einer hauseigenen Initiative für unternehmensübergreifenden Klimaschutz.

Kostenfreie Infrastruktur für Foot-Print-Rechner

Der Climate Impact Pool wurde in Kooperation mit New Normal initiiert. New Normal ist ein Anbieter zur freiwilligen CO2-Kompensation und seit 2022 Partner der Fonds Finanz. Mittels der Initiative stellt die Fonds Finanz kostenfrei die Infrastruktur für einen Foot-Print-Rechner, einer automatisierten Ermittlung der Gesamtkompensation des Maklerpools sowie all ihrer Partner und eine branchenweite Plattform bereit.

Unvermeidbare Emissionen können Teilnehmer über das Climate Invest Programm von New Normal ausgleichen: Für jede Tonne CO2 zahlen sie einen Betrag von 80 Euro (das entspricht dem Preis an der Leipziger Strombörse) und erhalten dafür am Ende eines Laufzeitjahres eine zertifizierte CO2-Gutschrift.

Tipps für Geschäftsalltag

Zusätzlich erhalten alle Teilnehmer Tipps, wie sie Umwelt- und Klimaschutz im Geschäftsalltag umsetzen können.

Anders als bei Spenden an Klimaschutzprojekte, wie sie bislang bei der freiwilligen Kompensation üblich sind, übernehmen die Teilnehmer des Climate Invest Programms die Rolle eines Förderers bzw. Investors und unterstützen mit ihrem Geld innovative Unternehmen, die nicht nur CO2 ausgleichen, sondern die Klimawende langfristig voranbringen.

Aus diesem Rollenwechsel – vom Spender zum Investor – ergibt sich auch die Chance, nach fünf Jahren das eingebrachte Kapital mit Zinsen zurückzuerhalten.

(Fonds Finanz / Manuela Blisse / surpress)