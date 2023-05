Eines der größten Projekte für erneuerbaren Wasserstoff in Europa

ABB kooperiert mit Lhyfe, einem weltweiten Pionier in der Produktion von erneuerbarem grünem Wasserstoff, und Skyborn, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien.

Ziel ist die gemeinsame Erreichung eines der ehrgeizigsten Projekte für erneuerbaren Wasserstoff in Europa – das SoutH2Port-Projekt.

An 1-GW-Offshore-Windpark von Skyborn angebunden

Die von Lhyfe und Skyborn zu betreibende Wasserstoff-Produktionsanlage wird in der schwedischen Gemeinde Söderhamn errichtet und an den 1-GW-Offshore-Windpark von Skyborn im nahe gelegenen Storgrundet angebunden. Dort haben die beiden Kooperationspartner erst kürzlich einen Kaufvertrag mit Stora Enso über ein rund 40 Hektar großes Industriegelände abgeschlossen.

In der Endausbaustufe wird die Anlage mit einer installierten Leistung von 600 Megawatt voraussichtlich rund 240 Tonnen Wasserstoff täglich herstellen und damit zu den größten Lieferanten von erneuerbarem Wasserstoff in Europa zählen.

Energiewende vorantreiben

„Diese Kooperation ist ein wichtiger Baustein unserer Strategie im Wasserstoff- und Offshore-Windmarkt“, sagte Brandon Spencer, Leiter der Division ABB Energy Industries.

„Der Aufbau einer nahtlosen Lieferkette durch Partnerschaften wie diese ist von zentraler Bedeutung, um die Energiewende voranzutreiben. Wasserstoff trägt zur Dekarbonisierung des Industrie- und Verkehrssektors bei und spielt daher eine entscheidende Rolle bei der Verwirklichung der weltweiten Klimaziele.“

Im Rahmen der von den Unternehmen unterzeichneten Absichtserklärung wird ABB zentrales Know-how einbringen, um die prozessübergreifende Integration der Wasserstoff- und Stromproduktion zu optimieren. Dazu gehören Automatisierungs-, Elektro- und Digitaltechnologien.

Auf diese Weise fördert ABB die Entwicklung skalierbarer, kommerzieller Projekte zur Förderung der Energiewende in der Region. Ziel ist es, Möglichkeiten zur Einbindung von Power-to-X-Technologien auszuloten, die Strom aus erneuerbaren Quellen in kohlenstoffneutrale Energieträger wie Wasserstoff umwandeln und Energie zur späteren Nutzung speichern.

„Wir freuen uns sehr, dass ein weltweit führendes Technologieunternehmen wie ABB ebenso an das Potenzial der im Rahmen des SoutH2Port-Projekts genutzten Power-to-X-Technologie glaubt wie wir und sich unserer Kooperation mit Lhyfe anschließt. Ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Projekt mit Hilfe von ABB und ihrem beispiellosen Know-how auf diesem Gebiet weiter vorantreiben werden“, sagte Achim Berge Olsen, Chairman von Skyborn Renewables Schweden.

Ausbau der erneuerbaren Wasserstoffproduktion

„Durch die Bündelung unserer Expertise und Lösungsansätze können wir die Wertschöpfung, die mit dem Ausbau der erneuerbaren Wasserstoffproduktion verbunden ist, kosteneffizient und sicher erweitern“, sagte Taia Kronborg, Chief Business Officer bei Lhyfe.

„Skyborns Erfolgsbilanz in der Offshore-Windenergie, das Know-How von Lhyfes in der Produktion von erneuerbarem Wasserstoff und die technische Expertise von ABB eröffnen neue Möglichkeiten für Power-to-X-Lösungen in Verbindung mit der Produktion von erneuerbarem Wasserstoff in großem Maßstab.“

Die neue Anlage wird die Dekarbonisierung des schwedischen Energiesystems unterstützen, entweder direkt durch die Versorgung mit Wasserstoff oder durch die nachgelagerte Produktion von raffinierten Kraftstoffen wie Methanol, nachhaltigem Flugkraftstoffen oder Ammoniak.

Damit unterstützt sie die Pläne Schwedens, bis 2045 der weltweit erste fossilfreie Wohlfahrtsstaat zu werden. Darüber hinaus wird SoutH2Port neue Arbeitsplätze und Geschäftsmöglichkeiten schaffen und so die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Region und der Gemeinde steigern.

(Lhyfe / Manuela Blisse / surpress)