Xucker: Zehn xuckersüße Jahre

In erster Linie sollte er anders sein, als die Süßstoffe, die aus dem Labor kommen, häufig nicht beonders gut schmecken und teilweise beim Verbraucher sogar Misstrauen erwecken. Als Christian Weiten dann eher zufällig den natürlichen Zuckeraustauschstoff Xylit in Zahnpflegekaugummis entdeckte, erkannte er recht schnell das Potenzial, damit Süßgewohnheiten entscheidend zu verändern.

Im Mai 2010 gründete Weiten daraufhin den Online-Versandhandel xucker.de und verkaufte bereits im selben Jahr über zehn Tonnen Xylit. Innerhalb von zwei Jahren machte er das Unternehmen zum größten Versandhändler für Xylit-Produkte in Europa und entwickelte mit Hilfe einer stetig wachsenden Community ein breites Portfolio mit süßen Produkten und kreativen Rezeptvorschlägen mit Zuckeralternativen aus natürlichen Rohstoffen, wie reinem Xylit und Erythrit. Sportler, Diabetiker, Menschen mit Fructose-Intoleranz und ernährungsbewusste Konsumenten schwören seit zehn Jahren auf die gesunde Alternative zum herkömmlichen Haushaltszucker. Das Xucker-Sortiment enthält inzwischen – neben Basis-Süßungsmitteln, wie Xucker Premium und Xucker Light, Puderxucker oder Gelierxucker – auch süße Produkte, wie Schokoladen, süße Aufstriche, Kakao und sogar Ketchup.

„Wir haben der Zuckerindustrie den Kampf angesagt, indem wir natürliche Alternativen bereitstellen, die genauso süß schmecken, so aussehen und sich so verarbeiten lassen wie herkömmlicher Zucker, aber ohne dessen Nachteile. Ich freue mich, dass wir so vielen Menschen durch unsere Produkte eine gesündere Lebensweise ermöglichen, die trotz süßem Genuss ein gutes Gewissen erlaubt“, erklärt der Gründer der Xucker GmbH.

Mittlerweile verarbeitet das Unternehmen jährlich über 1.200 Tonnen Xylit und Erythrit. Der Verkauf von über 100 verschiedenen Artikeln im Produkt-Portfolio erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Umsatz von über 12 Millionen Euro – mit steigender Tendenz. Insgesamt kümmern sich täglich 40 Mitarbeiter um über eine Millionen Kunden und sorgen für xuckersüßen Genuss ohne Reue. Im nächsten Jahr wird das Xucker-Team bereits zum vierten Mal umziehen. Der Firmensitz am neuen Standort in Berlin-Spandau wird etwa doppelt so groß sein wie am jetzigen Standort im Bezirk Schöneberg. Es wird dort genügend Platz für über 80 Mitarbeiter geben, eine große Produktionshalle und ein Lager mit Platz für insgesamt 3.000 statt für aktuell 1.100 Euro-Paletten. Ein großer Fitnessraum und ein Spielzimmer mit Tischtennis, Kicker und Billard sorgen für den richtigen Ausgleich.

uwelehmann/surpress