WunderLocke in München eröffnet

Die Lifestyle-Aparthotel-Marke Locke öffnet das nächste Kapitel ihrer europäischen Expansion mit WunderLocke: Ein Hospitality-Konzept, das seinesgleichen in München und darüber hinaus sucht und zudem aktuell das ambitionierteste Locke-Projekt ist. Ab dem 17. Juli 2022 bietet WunderLocke Reisenden für Kurz- und Langzeitaufenthalte und Locals gleichermaßen eine neue Base, um das aufstrebende Viertel Obersendling zu erkunden.

Das ikonische WunderLocke wurde von den renommierten Innenarchitekt:innen von Holloway Li entworfen und verfügt über 360 geräumige, designorientierte Apartments, einen großen Co-Working-Bereich, ein Café, Tagungs- und Veranstaltungsräume sowie einen beheizten Außenpool, eine Sauna und ein Trainingsstudio.

Ab August 2022 wird im WunderLocke auch das Mural Farmhouse beheimatet sein, ein in Deutschland einzigartiges Gastronomiekonzept, konzipiert und geleitet von den Macher:innen des Münchner Team Murals rund um das Michelin-Stern-Restaurant Mural: Unter der Dachmarke Mural Farmhouse vereinen Moritz Meyn und Wolfgang Hingerl fünf außergewöhnliche Food-Bereiche, verteilt auf sieben Etagen, die allesamt einem konsequenten Farm-to-Table-Konzept und höchsten Qualitätsstandards folgen und von Küchendirektor Rico Birndt geleitet werden: Café, Bar, Rooftop, À-la-carte-Restaurant und Fine Dining.

Im unverkennbaren Locke-Stil bietet WunderLocke eine Mischung aus geräumigen Studio-, Ein- und Zwei-Zimmer-Apartments- und die spektakuläre „WunderLocke Penthouse Suite“: ein 126

Quadratmeter großes Penthouse mit zwei Schlafzimmern, einem Whirlpool im Freien und einer atemberaubenden, privaten Terrasse mit Panoramablick auf die Stadt München und die Alpen.

Jedes Apartment ist wohnlich eingerichtet und so konzipiert, dass dank einer voll ausgestatteten Küche und flexibler Wohnräume die Gäste hier wohnen und arbeiten können. Dies unterstreicht sowohl die konzeptionelle Ausrichtung des Aparthotels auf mittlere bis längere Aufenthalte (inkl. Sonderkonditionen für Wochen- und Monatsaufenthalte) sowie dessen Ambitionen, ein Ort für aufstrebende Künstler:innen, Kreative, Start-ups und Tech-Entrepreneurs zu sein.

„WunderLocke ist unser bisher anspruchsvollstes Locke und schafft ein Reiseziel im Herzen Münchens, an dem Einheimische und Reisende gleichermaßen in die kreative Subkultur der Stadt eintauchen können. Unser Ziel bei diesem Projekt war es, ein Wunderland zu schaffen, in dem Sie das Zeitgefühl verlieren und den ganzen Tag über an einem einzigen Ort reisen können, ohne ihn je verlassen zu müssen: vom Co-Working Space zum Café, vom Swimmingpool zum Mural Farmhouse und der Skyline-Bar am Abend“, sagt Eric Jafari, Chief Development Officer und Creative Director.

Die Designs für WunderLocke, die in Zusammenarbeit mit dem renommierten Innenarchitektur-Duo Holloway Li erstellt wurden, konzentrieren sich auf die Themen „Renewal“ und „Connection to Nature“. Sie verbinden die Geschichte eines der wichtigsten Münchner Business-Viertel, das sich aktuell komplett neu erfindet, mit der einzigartigen Nähe zur Natur in München mit viel Grün und Wasser.

Natürliche Materialien und erdige Nuancen bringen Ausgeglichenheit und Weichheit in das gesamte Gebäude; mit üppigen Texturen, lebendigem Terrazzo und warmen Hölzern, harmonisierend durch botanisches Grün, warme Farbtöne und verspielte Farbakzente. Jedes Apartment ist durch eine blaugrüne Farbpalette gekennzeichnet, die von goldenen Leuchten und Naturholzmöbeln akzentuiert wird.

Holloway Li ließ sich von der Theorie und Ästhetik des berühmten Künstlers Wassily Kandinsky aus dem frühen 20. Jahrhundert inspirieren, der für einen bedeutenden Zeitraum seiner Karriere in München und im „Blauen Land“ lebte und mit der Dauerausstellung im Münchner Lenbachhaus einer der wichtigsten Künstler der Stadt ist.

Im aufstrebenden Stadtteil Obersendling gelegen wird WunderLocke ein neues kreatives Zentrum im Süden Münchens bieten und die traditionsträchtige Region neu beleben. Mit einer guten Verkehrsanbindungen an das pulsierende Stadtzentrum Münchens und in unmittelbarer Nähe der bayerischen Alpen wird WunderLocke ein Tages-, Nachtziel und ein Hot-Spot für Wellness, Musik, Kunst, Essen und Trinken sein.

Um aufstrebende Talente und Kreative aus München in den Fokus zu rücken, ist WunderLocke mehrere Kooperationen mit lokalen Unternehmen eingegangen, darunter das Lifestyle- und Musik-Duo Public Possession und die Modemarke Coexist.

Mehr Informationen: www.lockeliving.com/de

uwelehmann/ surpress