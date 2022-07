Abu Dhabi: All Things Art

Vor dem Schauplatz des leuchtend blauen Arabischen Golfs und des strahlend weißen Inselsands erhebt sich das 9.200 Quadratmeter große Gebäude, entworfen vom preisgekrönten Architekten Jean Nouvel. Ein architektonisches Meisterstück: das Kuppeldach des Gebäudes. Die komplexe Struktur setzt sich aus 7.850 Sternen in acht Schichten zusammen. Fallen Sonnenstrahlen durch die Löcher der Kuppel, erschaffen sie innen eine magische Wirkung, auch „Lichtregen“ genannt.

Früher eine Festung zum Schutz einer Oase, heute ein familienfreundliches Kunstzentrum mit Blick auf Dattelpalmengärten – Besucher von Al Qattara entdecken neben uralten Funden auch ihre eigenen künstlerischen Fähigkeiten. Dafür sehr nützlich: ein eigener Digitalraum für Fotografie- und Computer-Kurse, ein Kalligrafiestudio, ein Töpferstudio sowie Kurse für Musik, Basteln und Zeichnen. Einen wichtigen Teil der Ausstellung verdankt das Kunstzentrum einem glücklichen Zufall.

Als die Residenz in traditionell arabischer Bauweise errichtet wurde, stieß man auf eine fünf Meter lange Sequenz von Fundschichten. Sie reichen von der spätislamischen Periode bis in die Eisenzeit vor circa 3.000 Jahren zurück. Zu den Ausstellungsstücken zählen auch beeindruckende archäologische Funde aus der Gartenstadt Al Ain, in der Al Qattara zu finden ist.

Lebendige Szene

Wo trifft sich die Künstlerszene von Abu Dhabi? Ihre Werke jedenfalls sind im Warehouse421 zu finden, ein Kunst-, Kultur- und Ausstellungszentrum in Abu Dhabis Hafenviertel Mina Zayed (Ausstellungstipps weiter unten). Mit weitläufigen Galerien und Shows unterstützt das Warehouse421 regionale Künstler und Designer. Das Zentrum hat sich dem Prinzip der Nachhaltigkeit verschrieben und regt mit vielfältigen Kunstprojekten zu mehr Dialog, Engagement und Kreativität in der Gemeinschaft an. Interessantes Detail: Inspiration für den Namen des Zentrums waren die einstigen Lagerhäuser des Stadtviertels – heute eben künstlerische Ausdrucks- und Entwicklungsplattform für die kreative Community der Vereinigten Arabischen Emirate.

Ort der Erleuchtung – ein angemessener Titel, denn genau das bedeutet der arabische Name Manarat al Saadiyat zu deutsch. In dem Kunst- und Kulturzentrum werden Erwachsene und Kinder in Workshops ermuntert, eigene Kunst zu erschaffen, etwa in den Bereichen Drucktechnik, Selbstporträts, Figurenzeichnung oder Robotik. Neben der jährlichen Kunstmesse Abu Dhabi Art finden im Manarat Al Saadiyat interaktive Kunsterlebnisse, Aufführungen, Vortragsreihen und Filmvorführungen statt. Zentral im Saadiyat Cultural District gelegen, gilt es auch als Besucherzentrum und Tor zu den berühmten Museen des Kunstviertels.

Zugang zu 13 Kulturstätten in Abu Dhabi und viele weitere Vorteile bei mehr als 50 kulturellen Angeboten: Der neueAbu Dhabi Summer Pass inspiriert zu unvergesslichen Erfahrungen. Dazu zählen unter anderem die 3.000 Jahre alten archäologischen Funde im Kunstzentrum Al Qattara oder das Weltkulturerbe, Gartenstadt und Oase Al Ain. Die größte Moschee der Vereinigten Arabischen Emirate, Sheikh Zayed Grand Mosque. Das Manarat al Saadivat, wo jeder das Zeug zum Künstler erhält. Oder das Sonnenaufgangs-Erlebnis beim Yoga im Louvre Abu Dhabi.

uwelehmann/ surpress