Winterzeit im Aostatal

Doch das Aostatal hat noch mehr zu bieten als die zahlreichen Pistenkilometer. Sei es eine Schneewanderung oder eine Hundeschlittenfahrt, Asteroid-Entdeckungen oder eine Reise mit dem Heißluftballon, im Aostatal kann jeder eine zauberhafte Winterzeit erleben.

Eine Reise durch die Milchstraße

Auf einer Höhe von 1.600 Metern über dem Meeresspiegel liegt das Bergdorf Lignan, in dem sich das Astronomische Observatorium der Autonomen Region Aostatal (OAVdA) und das Planetarium Lignan befinden. Dort leisten zahlreiche Forscher täglich einen bemerkenswerten wissenschaftlichen Beitrag, welcher ihnen eine Mitgliedschaft im Internationalen Institut für Astrophysik verschafft hat. Das Observatorium war beispielsweise für die Entdeckung eines Asteroiden im Hauptgürtel des Sonnensystems verantwortlich, weshalb jener Asteroid „Vallée d’Aoste“ getauft wurde.

Sowohl die Sternwarte als auch das Planetarium bieten angeleitete Besichtigungen an, die einen Einblick in die Tiefen des Weltalls ermöglichen, sei es durch mitarbeitererstellte Projektionen des Kosmos oder Himmel-Beobachtungen mit dem bloßen Auge. Nach den Weihnachtsfeiertagen gibt es zudem spezielle Shows.

Entdeckung antiker Traditionen

Im Zeitraum vom 1. Dezember 2022 bis zum 30. April 2023 bietet die Region zweitägige Wanderungen über einen antiken Pfad mit Blick auf das Matterhorn an. Die Wanderung kann entweder zu Fuß oder mit Schneeschuhen angetreten werden und führt zu zwei ausgezeichneten Restaurants, in denen die traditionelle und authentische Küche des Aostatals gekostet werden kann. Das Angebot umfasst eine Übernachtung in einem 3-Sterne-Hotel mit Halbpension, eine detaillierte Ausflugkarte, professionelle Unterstützung und ein traditionelles Mittagessen im Restaurant Alpage und dem Ristorante La Luge.

Entspannung und Erholung

Wenn der Blick auf den wunderschönen Bergpanoramen ruht, lässt sich der Geist von Gedanken und Sorgen befreien. Die zahlreichen Thermalbäder, Wellness-Zentren und -Hotels des Aostatals bieten den Besuchern Wohlfühlmomente der besonderen Art. Die Ortschaften im Aostatal liegen grundsätzlich sehr hoch, somit bieten die Thermalbäder ab 1000 Höhenmeter erfrischende Bergluft und erholsame Stunden im Wasser oder in der Sauna. Als ganz besondere Entspannungsoasen des Aostatals gelten die Thermalbäder von Pré-Saint-Didier und Saint-Vincent, sowie das Wellnesszentrum MonterosaTerme. Weitere Informationen sind hier zu finden.

Über den Bergen des Aostatals

Wer über den Jahreswechsel nicht gerne mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt, kann vom 29. Dezember 2022 bis zum 1. Januar 2023 einen einstündigen Heißluftballonflug antreten, der eine einzigartige Sicht auf die verschneiten Gipfel des Aostatals verspricht. Neben dem Flug sind in diesem Angebot drei Übernachtungen in einem 3-Sterne-Hotel in der Nähe von Aosta, ein Frühstücksbuffet und ein traditionelles Silvesterdinner enthalten. Während des Weihnachtsmarktes „Marché Vert Noël“ ist es außerdem möglich, mit einem Sonderticket für 5 Euro die historischen Stätten des Aosta-Archäologierundgangs zu besuchen: das MAR-Regionalarchäologische Museum, der Kryptoportikus, das römische Theater und die frühchristliche Kirche von San Lorenzo. Tickets können direkt im Römischen Theater und im MAR-Regionalarchäologischen Museum erworben werden.

Allgemeine Informationen über das Reiseziel Aostatal finden sich unter https://www.lovevda.it/de.

