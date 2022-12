To Kalon Vineyard Cabernets für die Festtage

Dazu gehört auch der To Kalon Vineyard aus dem Napa Valley. Das Ranking der „World’s Best Vineyards 2022“ sieht die Lage der Robert Mondavi Winery auf Platz 1 in Nord Amerika und weltweit auf Platz 7, weil aus den hier kultivierten Trauben seit Jahrzehnten konstant herausragende Weine erzeugt werden. Auf der Suche nach einem besonderen Festtagswein ist diese Herkunft ein erster guter Anhaltspunkt.

„Für mich gilt die Faustformel: Weine sollten auf dem gleichen Qualitätsniveau sein, wie die Gerichte, die sie begleiten. Ein Zusammenspiel auf Augenhöhe“, sagt Aniko Strich – sie repräsentiert Robert Mondavi Winery und Schrader Cellars in Deutschland. „Bei einem edlen, kräftigen Gericht braucht es einen Wein, der mithalten kann – hier sind komplexe, tiefgründige Gewächse gefragt. Besonders fetthaltige Gerichte mildern die Säure eines Weines und machen die Tannine sanfter – hier würde ich auf balancierte Weine mit Struktur, Intensität und Konzentration setzen. Cabernets aus dem To Kalon Vineyard sind daher eine gute Wahl zu vielen opulenten Weihnachtsgerichten.“

Winzer-Legende Robert Mondavi wählte den To Kalon Vineyard einst aus, um von hier aus die Herzen der Weinwelt zu erobern. Neben der Robert Mondavi Winery kreiert hier auch Schrader Cellars herausragende Cabernet Sauvignons. „Meine zwei Weinempfehlungen für den Weihnachtstisch: 2018 The Reserve To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon aus dem Hause Robert Mondavi Winery und 2018 Heritage Clone To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon von Schrader Cellars“, erläutert Aniko Strich.

2018 The Reserve To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon, Robert Mondavi Winery

„Robert Mondavi ist 1966 mit der inspirierenden Vision angetreten, exzellente Weine aus dem Napa Valley zu kreieren, die sich mit den großen Namen der Weinwelt messen können. Dank seiner Pionierarbeit und vielen anderen kalifonischen Spitzenwinzern ist dieses Ziel längst erreicht.“ Angelegt wurde der berühmte Weinberg 1868 von Hamilton Walker Crabb – er nannte ihn bezeichnenderweise „To Kalon“, was auf altgriechisch „Die Schöne“ bedeutet. Die optimale Sonneneinstrahlung, das Mikroklima und der gut durchlässige, kiesige Lehmboden machen den Weinberg bis heute zu einem Filetstück im Napa Valley.

Die Trauben für den 2018 The Reserve To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon werden von Hand in kleinen Lesekisten geerntet. Im Weingut werden sie an Lesetischen streng sortiert und in der traditionellen Korbpresse sanft gepresst. Der Wein reift rund 21 Monate in französischen Barriques. So viel Qualität wird regelmäßig hervorragend bewertet – bei den großen internationalen Kritikern von Wine Spectator über James Suckling bis Jeb Dunnuck rangiert der 2018er Jahrgang zwischen 95 und 97+ Punkten. „Der druckvolle und saftig-opulente Cabernet Sauvignon passt aus meiner Sicht wunderschön zu einem weihnachtlichen Wildragout und Maronen“, sagt Aniko Strich 2018 Heritage Clone To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon, Schrader Cellars Fred Schrader gründete Schrader Cellars im Jahr 1998. Zusammen mit seiner Frau Carol und Winemaker Thomas Rivers Brown hat sich Schrader zum Ziel gesetzt, die mitunter besten Cabernet Sauvignons aus den Spitzenlagen des Napa Valleys zu erschaffen. Der Erfolg gibt ihm Recht: Seit seiner Gründung hat Schrader insgesamt fünfunddreißig 100-Punkte-Bewertungen von The Wine Advocate, Wine Spectator, Jeb Dunnuck und James Suckling erhalten. Durch eine stark verknappte Vermarktungsstrategie, Wartelistenmanagement und strikte Zuteilungen sind die Weine mittlerweile zu echten Sammlerstücken geworden. Der Heritage Clone To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon wurde erstmals mit dem Jahrgang 2018 gefüllt. Die Trauben für den sortenreinen Wein stammen aus einer Parzelle des legendären To Kalon Vineyard, die Robert Mondavi noch selbst angelegt hat. Entstanden ist ein intensiver, ausdrucksvoller und vielschichtiger Wein mit opulenter Frucht und pikanter, leicht erdiger Würze. „Der perfekte Wein zu einem feierlichen Beef Wellington”, sagt Aniko Strich. uwelehmann/ surpress