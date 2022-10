Willkommen im neuen AMA Stay

Dream big! Wovon die Macher des AMA Stay träumen? Ganz einfach: Aus dem ehemaligen Schwimmbad soll Südtirols erste Adresse für Workation werden. Und wir sind uns sicher: Dank eines smarten Konzepts wird dieser Wunsch Wirklichkeit. Die Idee AMA Stay steht für Focus, Relax, Adventure und Stay. Eine einzigartige Residenz mitten in den Dolomiten, die nicht nur Arbeit, Freizeit und Urlaub miteinander vereint, sondern besonders die Inspiration, das Gemeinschaftsgefühl und das individuelle Wachstum fördert.

Hier finden digitale Nomaden, kreative Köpfe und Erholungssuchende jeder Art ein neues (temporäres) Zuhause – um alleine oder im Team zu arbeiten und Kraft zu tanken. Die Devise lautet hier: Erst ins Meeting, dann eine Runde wandern! Oder doch lieber ins Spa? Möglich macht diese Freiheit ein besonderes Konzept, bei dem die herzlichen Gastgeber individuelle Urlaubserlebnisse mit maximaler Flexibilität verbinden. Das ist das neue Dolomiten Office in St. Vigil, das ab dem 25. November Gäste herzlich willkommen heißt.

Die visionären Macher des AMA Stay

Eines ist klar: Mit ihrem neuen Aparthotel gestalten die Gründer eine neue Art der Hotellerie. Oder wie es Markus Promberger, Hotelier, CEO und mit seinem Bruder Klaus Co-Gastgeber des Hauses sagen würde: „Mit AMA Stay haben wir einen Ort erschaffen, der so facettenreich ist, wie das Leben selbst, und so vielfältig und individuell wie unsere Gäste.“ Amare bedeutet Liebe auf Italienisch und die Gastgeber lieben, was sie tun: Aus Liebe zur Arbeit und Liebe zur Region.

Damit verwandeln sie die klassische Work-Life-Balance in eine Work-Love-Balance. Dass dies gelingt, liegt zum einen an der Magie von St. Vigil, dem Standort der neuen Residence – und Heimatdorfs der beiden Macher. Zum anderen an der Erfahrung der Brüder. So haben ihre Eltern stolze 25 Jahre einen Almgasthof betrieben. Hands-On-Mentalität und Wissen, was Gäste wollen und brauchen, sind den Hoteliers also in die Wiege gelegt – und machen das AMA Stay zu dem Unikat, das es ist.

Fokus auf die Aufgabe

Die Unterkunft lässt in dieser Hinsicht keine Wünsche offen. Egal, ob allein oder im Kollektiv: Im AMA Stay finden alle ihren idealen Platz zum fokussierten Arbeiten. Die Urlauber wollen ihre Ruhe? Die Zimmer sind dank großem Schreibtisch absolut bürotauglich. Für den lebhaften Austausch mit anderen haben die Gäste genügend Platz in den Co-Working Spaces im zweiten und dritten Obergeschoss, die jeweils mit einem Social Table, Telefonkabinen und privaten Schreibtischen ausgestattet sind. Diese Bereiche stehen den Gästen kostenlos zur Verfügung und bieten Raum für bis zu acht Personen.

Darf es noch ein bisschen größer sein? In den zusätzlichen Seminarräumen finden bis zu 150 Menschen Platz – ideal für große Gruppen, Unternehmen und Seminare. Dass es im ganzen Haus High Speed WLAN gibt und jeder Arbeitsbereich mit modernsten Geräten ausgestattet sowie stilvoll gemütlich eingerichtet ist – klar! Wohlfühlen steht hier ganz oben auf dem Programm. Und bei knisterndem Kaminfeuer arbeitet es sich gleich noch besser.

Flexibel bleiben

So individuell wie die Arbeitsbedingungen sind, so individuell sind die Zimmerkategorien Rooms, Studios und Flats. Denn im AMA Stay wird Flexibilität großgeschrieben. Im AMA Room mit Balkon genießen Alleinreisende oder Paare die freie Sicht auf die prachtvolle Bergkulisse. Schlafen, kochen und arbeiten – das geht im AMA Studio. Wer es noch geräumiger mag, als Gruppe oder auch für großzügige Zweisamkeit, der findet in der AMA Flat noch mehr Platz.

Vor Ort gibt es außerdem die Möglichkeit, sich bei einem Kurz- oder Langaufenthalt auf Wunsch selbst zu versorgen. Der AMA Market bietet alles, was man dafür braucht: frische, regionale Produkte wie Obst, Gemüse, Brotwaren, Wurst- und Käsespezialitäten sowie vegane und vegetarische Lebensmittel. Keine Lust zu kochen? Im AMA Bistro und abends im AMA Restaurant verwöhnt Chefkoch Marco mit alpin-mediterranen Gerichten, inspiriert von der traditionellen Küche Marcos Nonna. Ganz so, wie es den Gästen am besten passt.

Entspannung für den Kopf

Entspannung muss sein, wenn der Kopf nach dem Meeting am Nachmittag vor Gedanken nur so überquillt. Das hauseigene Body & Mind Programm ist genau auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Gäste abgestimmt. Was es beinhaltet? Alles, was einen klaren Kopf und Platz für Neues schafft. Etwa den Wellness-Bereich des Hauses, der von früh bis spät geöffnet ist. Hier unter anderem zu finden: Der Rooftop Relax Pool mit Piz de Plaies-Panorama und eine große Sauna-Landschaft.

Bei einer Massage im Spa oder einem Beauty-Treatment vergeht der Arbeitsstress sofort. Anschließend können Sportbegeisterte gleich noch eine Runde ins Fitness-Studio, um an modernsten Geräten die Muskulatur zu stärken. Mit diesem umfassenden Konzept denken die Gastgeber wirklich an alles – damit die Gäste an weniger denken können.

Abenteuer bringt Neues

Neue Impulse helfen dabei, einen Perspektivenwechsel zu bekommen. Ein Blick in die atemberaubende Kulisse der Südtiroler Berglandschaft hilft, um das Denken und die Inspiration wieder anzukurbeln – denn: das Abenteuer ist in den Dolomiten zum Greifen nah. Schließlich bieten diese alles, was das bergliebende Herz begehrt. Direkt vor der Residence geht es mit der Seilbahn zum Kronplatz. Dort wartet zwischen November und April das größte Winterwonderland Südtirols mit über 100 Pistenkilometern. Ob Skifahren, Rodeln, Langlaufen oder Schneeschuhwandern – diese Landschaft bietet zahllose Möglichkeiten zum Auspowern.

Im Sommer locken bspw. Wanderungen auf den Seekofel mit Aussicht auf den Pragser Wildsee. Tipp: eine anschließende Einkehr in die Senneshütte lohnt sich, der Weitblick auf einige der schönsten Gipfel der Dolomiten ist einmalig. Für die extra Portion Action geht es zum Klettern in den umliegenden Naturpark Fanes-Sennes-Prags. Gut zu wissen: Das Bergdorf St. Vigil fördert den nachhaltigen Tourismus in der Region. AMA Stay ergänzt das mit einer E-Tankstelle, E-Bikes und der Unterstützung nachhaltiger Projekte in der Region.

Infos unter: www.ama-stay.com/de/

uwelehmann/ surpress