Philadelphia präsentiert Matisse, Modigliani und Disney

Ihren Ruf als internationale Kunstmetropole unterstreicht Philadelphia zudem mit regelmäßigen Sonderausstellungen. Ganz aktuell werden mit „Matisse in the 1930s“ im Philadelphia Museum of Art und „Modigliani Up Close“ in der Barnes Foundation zwei Ausstellungen-Premieren mit Hochspannung erwartet. Beide Expositionen werden von Mitte Oktober 2022 bis Ende Januar 2023 in Philadelphia zu sehen sein. Mit „Disney100: The Exhibition” steht der Stadt im Frühjahr 2023 eine weitere Weltpremiere bevor.

Matisse in the 1930s

Vom 19. Oktober 2022 bis zum 29. Januar 2023 beleuchtet das Philadelphia Museum of Art in einer Sonderausstellung Henri Matisse, einen der bedeutendsten Vertreter der klassischen Moderne. Unter dem Titel „Matisse in the 1930s“ widmet sie sich einer Dekade im Leben des Künstlers, die als entscheidendes Jahrzehnt seiner Karriere gilt, jedoch nie zuvor in einer eigenständigen Ausstellung behandelt wurde.

Gezeigt werden mehr als 100 Werke, darunter ebenso bekannte wie auch selten präsentierte Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen, Drucke sowie Illustrationen, dokumentarische Fotografien und Filme. Philadelphia wurde dabei ganz bewusst als Ausstellungsort gewählt, denn es war ein Besuch im Jahr 1930 im Rahmen einer Auftragsarbeit für die Barnes Foundation, der Matisse zu jenem neuen kreativen Ansatz inspirierte, der sich in den späteren Werken des Ausnahmekünstlers zeigt.

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Musée de l‘Orangerie in Paris und dem Musée Matisse in Nizza – zwei weiteren Museen, die tief mit Matisse verbunden sind und „Matisse in the 1930s“ 2023 ihrem Publikum in Frankreich präsentieren werden.

Modigliani Up Close

2022 feiert die Barnes Foundation ihr hundertjähriges Bestehen. Im Herbst ihres Jubiläumsjahres lädt die Galerie mit der Ausstellung „Modigliani Up Close“ dazu ein, in die Welt von Amedeo Modigliani einzutauchen und spannende Details über die Arbeitsmethoden und Materialien des italienischen Künstlers zu erfahren. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse von Spezialisten aus ganz Europa und Amerika ermöglichen detaillierte Blicke auf den einzigartigen Stil des Künstlers und werfen ein neues Licht auf seine Arbeitsweise.

Die Ausstellung ist das Ergebnis jahrelanger Forschungsarbeiten von Restauratoren und Kuratoren aus ganz Europa und Amerika und zeigt über 50 Werke aus bedeutenden Museumssammlungen in aller Welt. Die Ausstellung wird vom 16. Oktober 2022 bis zum 29. Januar 2023 in Philadelphia zu sehen sein. Dr. Albert C. Barnes selbst war einer der ersten Modigliani-Sammler in den Vereinigten Staaten, entsprechend ist Modigliani Up Close von besonderer Bedeutung für die Barnes Foundation.

Disney100: The Exhibition

Anlässlich des 100. Geburtstag der Walt Disney Company öffnete das Walt Disney-Archiv seine Schatzkammer und lädt Fans ab dem 18. Februar 2023 zu einer spannenden Reise durch ihre Lieblingsgeschichten ein. Bevor Disney100: The Exhibition auf Tournee geht, wird die Ausstellung im Franklin Institute in Philadelphia Weltpremiere feiern.

Sie umfasst zehn aufwendig gestaltete Galerien, die mit Hilfe modernster Technik über 250 Original Kunstwerke, Artefakte, Kostüme, Requisiten und andere Erinnerungsstücke aus den Kronjuwelen Disneys zum Leben erwecken und mit interaktiven Installationen und spannenden Hintergrundinformationen die Besucher mit auf eine Reise durch 100 Jahre The Walt Disney Company nehmen. Gefeiert werden Klassiker von Schneewittchen und die sieben Zwerge bis Strange World genauso wie die neuesten Mitglieder der Disney-Familie – Pixar, Star Wars, Marvel und National Geographic.

Infos: www.discoverphl.de

uwelehmann/ surpress