Waldorf Astoria Platte Island debütiert auf den Seychellen

Das Waldorf-Resort setzt neue Maßstäbe in Sachen Luxus im Indischen Ozean und liegt etwa 130 Kilometer südlich von Mahé in einem unberührten Atoll, das von Palmenwäldern mit einer einzigartigen Flora und Fauna (Seevögel und Schildkröten sind hier Nachbarn) umgeben ist und durch eine eigene Lagune und ein Korallenriff geschützt wird.

Das Resort verfügt über 50 Villen mit bis zu fünf Schlafzimmern direkt am Meer und verspricht einzigartige Urlaubserlebnisse. Alle Villen verfügen zudem über einen eigenen Pool. Ein persönlicher Concierge kümmert sich um die Bedürfnisse und das Wohl der Hausgäste. Die Heimat der einheimischen Hawksbill-Schildkröten, Adlerrochen, Mantarochen und Walhaie sowie ein großer Teil der umgebenden Landschaft von Platte Island sind noch unberührt und versprechen eine Fülle an einzigartigen Begegnungen und ein Gefühl von Magie.

Elias Pertoft, General Manager, Waldorf Astoria Seychelles Platte Island: „In den zwei Jahrzehnten, in denen ich abgelegene tropische Inseln mein Zuhause nenne, habe ich noch nie eine so unberührte Insel wie Platte Island gesehen. Die Artenvielfalt ist einmalig, so kann man gefährdete Karettschildkröten bei der Eiablage sowie Adlerrochen und Riffhaie in der Lagune beobachten. Dies in Kombination mit dem eleganten Waldorf Astoria Service und den persönlichen Gästeerlebnissen ist eine außergewöhnliche Kombination, die den Luxus auf den Seychellen neu definieren wird. Ich freue mich darauf, schon bald Gäste an diesem exklusiven Ort willkommen zu heißen.“

Das Resort wird über sechs Restaurants und Bars verfügen, die eine Reihe von kulinarischen Erlebnissen bieten, die die Früchte und das Gemüse der Insel Platte zelebrieren. Das Waldorf Spa wird eine Oase für ganzheitliches Wohlbefinden sein. Zur Verfügung stehen sechs Behandlungsräume, ein Schönheitssalon, ein Hammam, eine Spa-Suite und ruhige Außenbereiche, die sich harmonisch miteinander verbinden, um den Gästen ein unvergleichliches Spa-Erlebnis zu bieten.

Als Teil seines „Travel with Purpose“ Kommittments wird das Waldorf Astoria Seychelles Platte Island, dank Solarfeldern, zukünftig erneuerbare Energien erzeugen und nutzen können. Der Garten der Insel wird einen großen Teil des Obstes und Gemüses liefern, und somit den Gästen ein nachhaltiges kulinarisches „farm-to-table“ Erlebnis ermöglichen.

Die Seychellen zählen seit Langem zu den Urlaubsdestinationen, die einen ultimativen Barfuß-Luxusurlaub bieten. Ab dem Moment, wenn Gäste auf Platte Island ankommen und die 14 Kilometer breite Lagune betreten, werden unvergessliche Erinnerungen geschaffen. Mit der Eröffnung des Waldorf Astoria Seychelles Platte Island wächst das Portfolio von Hilton auf den Seychellen auf fünf Hotels an. So gesellt sich das brandneue Resort zu Mango House Seychelles, LXR Hotels & Resorts, Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa, Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa und DoubleTree by Hilton Seychelles -Allamanda Resort and Spa dazu. Hilton plant zudem die Eröffnung des Canopy by Hilton Mahé im Jahr 2024.

uwelehmann/ surpress