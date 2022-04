Übergossene Alm: Sommerliebe auf der Alm

Fröhliches Kinderlachen, das verführerisch duftende Lieblingsessen, wohlige Glücksgefühle nach dem Sport – Liebe hat viele Gesichter. Am besten genießen lässt sie sich dort, wo auch die Landschaft vor Lebenslust sprüht: In der Region Hochkönig zeichnen sich schroffe Berge vor dem knallblauen Himmel ab, saftig-grüne Almwiesen säumen glitzernde Seen, bunte Blumen explodieren in einer überwältigenden Farbenpracht – und mittendrin liegt das Übergossene Alm Resort, ein Mikro-Kosmos mit allem Freiraum, den die Liebe braucht.

Das herrliche Kribbeln im Bauch, ein breites Grinsen im Gesicht: Das ist Sommerliebe auf der Alm. Vom 25. Mai bis zum 6. November 2022 dauert der „Summer of Love“ in 1.250 Metern Höhe. Hier bietet das Vier-Sterne-Superior Hotel nicht nur die traumhafte Kulisse für ein unverfälscht-erholsames Bergerlebnis, sondern auch unglaublich viel Platz und die Freiheit, den Sommerurlaub ganz nach dem eigenen Geschmack zu gestalten.

Eng beieinander liegen in Dienten am Hochkönig nur die Liebe zur Natur und die Liebe zum Sport. Denn die naturbelassene Almlandschaft des Salzburger Landes lädt zu Wanderungen und Radtouren geradezu ein – von aussichtsreichen Ausflügen für die ganze Familie bis zu anspruchsvollen Gipfeltouren, von gemütlichen Runden auf dem E-Bike bis zu Power-Touren mit dem Mountainbike. Und für den entspannten Ausgleich nach dem glücklichen Schwitzen ist im Übergossene Alm Resort natürlich auch gesorgt: ob beim Yoga oder im Hochkönig-SPA, am idyllischen Almsee oder im Schwimmbiotop.

Weil Liebe bekanntlich auch durch den Magen geht, nutzt das Übergossene Alm Resort die herrliche Natur vor der Haustür nicht nur für besondere Wellnesserlebnisse und ein vielseitiges Alm-Aktivprogramm, sondern auch für Gaumenfreuden auf höchstem Niveau. So werden Ursprünglichkeit und Regionalität in der nachhaltigen Küche des Hotels zur erlesenen Alm-Kulinarik veredelt – angefangen beim frischen Quellwasser über das fein selektierte Käseangebot bis zum Pinzgauer Themenbuffet. Und wenn aus der Vitalküche der Duft von frischem Brot herüber weht, werden Kindheitserinnerungen an Omas Backstube wach.

Der Nachwuchs kann derweil seine eigenen denkwürdigen Momente sammeln. Mit dem abwechslungsreichen Almspielplatz, der Indoor-Kinderalm und einer eigenen Chill-Area stehen insgesamt 3.250 Quadratmeter im und rund um das Hotel zum Spielen und Toben zur Verfügung. Am Ende geht aber nichts über gemeinsame Glückserlebnisse mit den Liebsten: Actiongeladene Ausflüge, Naturabenteuer im riesigen Gartenareal und Familien-Wellness zum Relaxen genießen Eltern und Kinder gleichermaßen.

Und damit die Liebe zum Genuss, zur Umwelt, zur Familie nirgendwo zu kurz kommt, startet das Übergossene Alm Resort mit einer echten „Almhit-Pauschale“ in die Sommersaison. Zwischen dem 25. Mai und dem 6. November 2022 gilt pro Person: Vier Übernachtungen zum Preis von dreien (ab 555,- Euro). Aufwachen mit Almsee-Blick, Frühstück im Wintergarten, danach eine geführte Almwanderung und zwischen Almjause und 5-Gänge-Menü noch schnell zur Entspannung ins Hochkönig-SPA, denn einen 40,- Euro Gutschein gibt es noch mit dazu.

Hier oben auf der Alm befindet sich wohl der schönste Platz, um seinen Urlaubs-Emotionen, verbunden mit der Liebe zum Leben, den angemessen Freiraum zu geben. Platz dazu gibt es hier genug.

Informationen: www.UebergosseneAlm.at

uwelehmann/ surpress