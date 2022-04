Die Adler: Zeitreise an der tschechischen Loire

Nicht umsonst wird die Adler auch die „tschechische Loire“ genannt. Jeder der prunkvollen Adelssitze hat seine eigene Geschichte und niemand kann sie besser erzählen als die Schlossherren selbst.

Burgen und Schlössern am Rande des Adlergebirges

Ostböhmen liegt gut zwei Stunden östlich von Prag entfernt. Die Region wird umsäumt von dem Bergkamm des Adlergebirges und ist ein Paradies für Naturliebhaber, Wintersportler, Radtouristen sowie Fans historischer Denkmäler und kultureller Erlebnisse. Das eindrücklichste Phänomen der Region am Fuße des Adlergebirges (Podorlicko) stellen jedoch die Burgen und Schlösser dar. Im Umkreis von neun Kilometern gibt es hier sechs historische Adelssitze, und daher verwundert es nicht, dass die Wilde Adler (Divoká Orlice) ähnlich malerisch ist wie die französische Loire. Außerdem sind diese Schlösser noch heute im Besitz altehrwürdiger Adelsgeschlechter.

Rendezvous mit dem Schlossherren

An der Adler befinden sich vier Schlösser und zwei Burgen – die Schlösser Častolovice, Doudleby, Potštejn und das Neue Schloss in Kostelec nad Orlicí, die Burgen Potštejn und Litice. Die Herrschersitze wurden nach der Restitution umfassend saniert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Alle Schlösser sind entweder immer noch im Besitz alter Adelsgeschlechter oder werden von Privatbesitzern gepflegt, die dort auch wohnen.

Die Schlösser zeichnen sich durch ihre ganz besondere Atmosphäre aus, die Besucher in alte Zeiten versetzt. Dank dem besonderen Engagement der Schlossherren tragen sie eine immensen Beitrag zum mannigfaltigen Kulturerbe bei, was sowohl die Geschichte und die architektonischen Stile betrifft. So werden regelmäßig Führungen durch die Schlösser angeboten, wie im Empire-Schloss Nový zámek in Kostelec nad Orlicí. Hier empfängt František Kinský, der Schlossherr, auch mal persönlich die Besucher. Im Renaissance-Schloss Častolovice wohnt Diana Phipps Sternberg, das Barockschloss Potštejn ist im Besitz der Familie Nováček und das Schloss Doudleby nad Orlicí gehört seit Jahrhunderten die Adelsfamilie Bubna.

Das ideale Familien-Ausflugsziel

Ausflüge zu den Schlössern eignen sich insbesondere für Familien mit Kindern. Im umfassend renovierten Schloss Potštejn lassen barock Kostümierte die Besucher in das Leben des Adels Mitte des 18. Jahrhunderts eintauchen. Durch die Schlossgemächer wird man von Gräfin Anna Marie Harbuval Chamaré geführt. Einzigartig sind auch Besichtigungen des Schlosskellers Bubákov, bei denen es um Geschichten rund um geheimnisvolle Geister längst verstorbener Persönlichkeiten geht. Im Schlosspark können sich Kinder im Labyrinth von Karl IV. austoben. Anhand von Spielelementen erfahren die Kids hier mehr über das Leben dieses böhmischen Königs.

Tierisch unterhaltsam geht es in den Schlössern Častolovice und Doudleby zu. In letzerem gibt es einen dem Schloss angeschlossenen Bauernhof mit Nutztieren. Im Schlosspark von Častolovice können Besucher heimische Tiere wie weiße Dammhirsche bestaunen.

Die beiden Schlösser Kostelec nad Orlicí und Častolovice verbindet ein durch die Schlossparks führender Radweg, der sich hervorragend auch für einen Spaziergang für Familien mit kleinen Kindern sowie Kinderwagen eignet.

Besonderheiten der Schlösser

Die Schlösser an der Adler tragen stolz den Titel EDEN (European Destinations of ExcelleNce) im Kulturtourismus. Das Adlergebirge (Orlické hory) und sein Vorland (Podorlicko) sind zur ersten Slow Destination Tschechiens gekürt worden. Wer gern in unberührter Natur, abseits des Trubels der Zivilisation, zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sein will, findet hier im sanft hügeligen Mittelgebirge garantiert Ruhe und Entspannung.

Schlossbesichtigungen können Besucher mit einem Spaziergang durch den jeweiligen Schlosspark, einer Radtour entlang der Wilden Adler oder mit einem Zwischenstopp in den Schloss-Cafés, Konditoreien oder Restaurants verbinden. Jedes der Schlösser hat eine ganz besondere, spezifische Atmosphäre und Spezialität. In der Konditorei auf Schloss Potštejn kann man zum Beispiel hausgemachte Desserts oder den typischen Met kosten. Einen wunderschönen Ausblick auf den Schlosspark bietet die Terrasse in Tonios Schloss-Café und im Restaurant im Neuen Schloss in Kostelec.

Ebenso lohnt sich ein Besuch der Galerie Kinsky in Kostelec, in der Werke der Lieblingskünstler des Schlossbesitzers ausgestellt werden. Das Schlosscafé in Castolovice bietet hausgemachte Chlebicky, eine tschechische Delikatesse, die man auch draußen im Schlosshof inmitten von Rosen genießen kann. Im Schlossareal in Doudleby nad Orlicí finden wiederum regelmäßig Bauernmärkte statt. Absolutes Highlight ist die Übernachtung in einem Schloss. Ein Aufenthalt ist in den Schlössern Potštejn, Doudleby nad Orlicí und Častolovice möglich.

Weitere Informationen unter: www.visitczechrepublic.com/de-DE/News/2018/08/n-castles-on-orlice-river

uwelehmann/ surpress