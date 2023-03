Travelcoup: mit Privatjet-Feeling in den Urlaub

Der erste Anbieter von Pauschalreisen mit dem Privatjet in Deutschland und der Schweiz macht nach drei Jahren am Markt mit einer weiteren e uropaweiten Neuheit auf sich aufmerksam und bringt das Semi-Private-Jet-Konzept nach Europa: Im Mai 2023 erhält Travelcoup seinen ersten eigenen Jet – in kompletter First-Class-Konfiguration – mit nur 22 luxuriösen Sitzplätzen.

Mit dieser weltweit ersten mit 22 VIP-Sitzen ausgestatteten Embraer ERJ 145 steuert Travelcoup ab dem 11. Juli 2023 von München und Zürich jeden zweiten Tag die beliebte Balearen-Destination Mallorca als Charterflug an, die Nachbarinsel Ibiza wird ab 24. Juli 2023 jeweils zweimal wöchentlich bedient. Das Unternehmen kompensiert bei jeder Buchung automatisch die mit der Reise verbundenen Treibhausgas-Emissionen.

Die Preise für die Flüge von München und Zürich nach Palma de Mallorca starten bereits ab 695 Euro pro Person und Strecke. Tickets sind ab sofort via travelcoup.com sowie über ausgewählte Reisebüro-Partner buchbar. Bis Ende 2024 soll die Travelcoup-Flotte auf fünf Jets des Typs in derselben Konfiguration wachsen.

„Mit unserem ersten eigenen Jet und unserem Fokus auf Service und Qualität bringen wir eine ganz neue Reiseklasse auf den europäischen Markt und bieten nun einer größeren Kundengruppe Privatjet-Feeling zu einem erschwinglichen Preis“, so Niclas Seitz, CEO und Gründer von Travelcoup. „Das First-Class-Erlebnis in der Luft und die stressfreie und zeitsparende Abfertigung an den General Aviation Privatjet-Terminals sorgen dafür, dass der Urlaub bei uns wirklich schon mit dem Flug anfängt. Das ist bekanntlich bei vielen Airlines, gerade mit einer inner-europäischen Business Class, für oftmals denselben Preis nicht immer der Fall.“

An Bord erwartet die Fluggäste eine luxuriöse und großzügige Kabine, edle Ledersitze in dezenten Schwarztönen und ein extra großer Sitzabstand von 117 Zentimetern. Eine Flugbegleiterin kümmert sich neben der Sicherheit der Passagiere auch um das leibliche Wohl mit einer exklusiven Auswahl an Premium-Catering – Sushi, exquisite Salate, Champagner und eine umfangreiche, hochwertige Getränkeauswahl sind auf allen Travelcoup-Flügen inklusive.

Passagiere profitieren dank der Abflüge und Landungen an General Aviation Terminals von kurzen Wegen zum Flugzeug und minimalen Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle oder der Einreise.

Neben dem neuen Travelcoup-Flugangebot und den Verbindungen im „Shared“-Privatjet im Rahmen von Pauschalreisen bietet Travelcoup mit seinem Produkt Jet&Cruise in Kooperation mit namhaften Reedereien exklusive Kreuzfahrt-Urlaubspakete an. Jet&Experience bietet darüber hinaus maßgeschneiderte Reisen für FeinschmeckerInnen, Golf-Fans und Wein-LiebhaberInnen. Für Gäste, die sich keinen Privatjet teilen möchten, ist mit Jet&Exclusive auch das komplette Flugzeug samt Hotel und Transfer online durchbuchbar – ein weltweiter USP von Travelcoup.

Infos: www.travelcoup.com

uwelehmann/ surpress