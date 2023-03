Erster Meilenstein für das The Fontenay

Am 19. März 2018 hat das Hotel The Fontenay an der Hamburger Außenalster den Betrieb aufgenommen. Seitdem haben durchschnittlich 3.000 Gäste im Monat ein Übernachtungserlebnis in Hamburgs derzeit einzigem Leading Hotel of the World genossen. Das The Fontenay ist das Abbild eines neuen modernen Luxushotels – einzigartig interpretiert aufgrund einer außergewöhnlichen Architektur, einem maßgeschneiderten Interieur sowie einem exklusiven Standort-Erlebnis in der Balance von Natur und Urbanität.

The Fontenay konnte sich schon bald großer Beliebtheit erfreuen. Mit einer nahezu 90 Prozent Auslastung an den Wochenenden und über 60 Prozent in der Woche ist das Hotel nicht nur als Anziehungspunkt von Leisure-Gästen einzuordnen, sondern ist auch ein beliebtes zentral gelegenes Hotel für Business-Gäste. Den entscheidenden Unterschied in diesem Segment machen die Zimmergrößen aus: Die Deluxe Zimmer des The Fontenay liegen bei 43 bis 46 Quadratmetern, die größte Suite – The Fontenay – bietet einen Hamburg-Aufenthalt auf 200 Quadratmetern.

Das „City Hotelresort“ – umrahmt von einer 14.000 Quadratmeter großen Fensterfläche – liegt inmitten eines grünen Areals. Die fließende Formgebung des Hotelgebäudes aus drei ineinanderlaufenden Kreisen nach der Idee des Hamburger Architekten Jan Störmer, symbolisiert eine stetige Verbundenheit. Das Design, die Farben und die Extravaganz der Architektur des Hotels unterstreichen gekonnt die Wertschätzung zum Standort Hamburg und vermitteln dem Gast ein unmittelbares Wohlfühlerlebnis.

„The Fontenay ist in der Hansestadt vollständig angekommen und hat sich etabliert – das macht mich stolz! Die Nachfrage ist hoch und die anfänglichen Stolpersteine – insbesondere während der Hotelschließung in der Coronazeit – sind überstanden. Mit neuer Stärke erleben mein Team und ich jetzt eine bewusstere Normalität. Ich freue mich sehr, die Gäste aus der GANZEN Welt in Hamburg begrüßen und begeistern zu können“, sagt Thies Sponholz, der geschäftsführende Hoteldirektor des The Fontenay.

Für das erste (kleine) Jubiläum kreiert der Executive Chef Patissier Marco D´Andrea eine große Geburtstagstorte, von der jeder Hotelgast „naschen“ darf.

Das The Fontenay bietet ganzjährig eine Menge kulinarischer Erfahrungen. Im Allday Restaurant „Parkview“ im Erdgeschoss, mit Sommerterrasse und direktem Blick auf die Alster, beginnt der neue Tag mit einem umfangreichen Frühstücksbuffet – vorzugsweise aus regionalen Zutaten. Im Laufe des Tages geht es in eine saisonale und weltoffene Küchen-Kunst hinüber und an warmen Sommerabenden wird das unprätentiöse Gartenrestaurant zu einem gastronomischen Hotspot.

Von höchster Präzision ist das Genusserlebnis des Sternekochs Julian Stowasser in dem Fine-Dining Restaurant „Lakeside“ auf der 7. Etage. Die wechselnde Menüauswahl ist mutig, wild, filigran und elegant – kurz gesagt köstlich und voller Leidenschaft.

Und einen „Fontenay´s Finest“ genießen die Gäste inklusive der 320° Panoramaaussicht in der „Fontenay Bar“ auf der 6. Etage des Hotels. Die Crew hinter dem Bar-Manager Rocco Tolomeo lässt sich von Mix-Techniken und Aromen aus der ganzen Welt inspirieren und tobt sich kreativ auf der Spielwiese der aktuellen Drink-Trends und Geschmäcker aus.

„The Fontenay“ – das sind 5 Jahre imposante Architektur, Kulinarik der ersten Liga, herzliche Gastfreundlichkeit und ein modernes Luxuserlebnis.

