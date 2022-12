Tenuta Luce erweitert seine Gastfreundschaft

Es gehört zur Philosophie der Tenuta Luce, dass sich im Wein mehr offenbart als nur der Charakter der Rebsorten, aus denen er erzeugt wurde. Er soll vielmehr natürlicher Ausdruck des Ortes sein, an dem er gewachsen ist: das Ergebnis aus dem harmonischen Zusammenspiel von Rebe und Umgebung. Alle im Weinberg und Keller ausgeführten Arbeiten erfolgen wohlüberlegt und behutsam und dienen dazu, diese Harmonie zu bewahren.

Die Philosophie des Unternehmens und der zauberhafte Ort, der es beherbergt, sollen auch für Gäste erlebbar sein. Das Team möchte den Besuch zu einem intensiven und wunderbaren Erlebnis werden lassen.

Tenuta Luce ist ein Ort, an dem Wein Leben, Tradition und Kultur bedeutet

Der Aufenthalt der Gäste wird vom Tenuta Luce-Team individuell und bis ins kleinste Detail geplant. Je nach Wunsch und Interesse gehören dazu Touren in die mit Merlot, Sangiovese und Cabernet Sauvignon bepflanzten Weinberge, das Kennenlernen der Geheimnisse der Weinerzeugung, die Besichtigung von Fasskeller und natürlich die Weinverkostung in Tenuta Luces exklusiver Wine Library.

Ein Essen im kürzlich eröffneten Restaurant der Tenuta bereichert den Besuch um eine weitere Facette und macht ihn zu einem unvergesslichen Erlebnis. Im Erdgeschoss erwartet die Gäste eine elegante Lounge mit Kamin, in der man sich sofort zu Hause fühlt. Von hier aus geht es ins modern eingerichtete Restaurant im ersten Stock mit offener Küche und weitem Blick über die Weinberge. Im Sommer sitzt man auf einer großen Terrasse im Freien und genießt den inspirierenden Kontrast zwischen der hügeligen Weite des toskanischen Horizonts und dem wunderbar organisch gestalteten Garten der Tenuta, der vom renommierten Gartenarchitekten Richard Shelbourne geschaffen wurde.

Das Restaurant ist von Montag bis Freitag ausschließlich für Besucher des Weinguts geöffnet. Das Menü wird auf die Wünsche der Gäste abgestimmt. Alle Gerichte werden aus saisonalen, lokalen Zutaten komponiert und orientieren sich an der toskanischen Tradition, die durch das Können und die Erfahrung des Küchenchefs auf originelle und innovative Weise neu interpretiert wird. So entsteht ein harmonisches Speisen- und Weinerlebnis. Alle Weine des Weinguts sind im Restaurant erhältlich. Nach dem Essen kann in sieben traumhaften Zimmern übernachtet werden. Die Gäste der Tenuta Luce können so bei ihrem Aufenthalt eine wunderbare und noch umfassendere Erfahrung machen. Ein Besuch auf Tenuta Luce ist nur nach Voranmeldung möglich.

Tenuta Luce

Das Weingut liegt südwestlich von Montalcino, im Herzen des Val d’Orcia. Es ist eine sanfte Hügellandschaft, die ihr heutiges Gesicht im 14. und 15. Jahrhundert erhalten hat, als sie landwirtschaftlich entwickelt und nach den ästhetischen Vorstellungen der Vorrenaissance umgestaltet wurde. Seit 2004 gehört sie zum Unesco-Weltkulturerbe.

In dieser außergewöhnlichen Kulturlandschaft, die für ihre hochwertigen Weine bekannt ist, besitzt die Tenuta Luce 249 Hektar Land: Ein intakter Naturraum, dünn besiedelt und mit großer Artenvielfalt; mit ausgedehnten Wäldern, Olivenhainen und 88 Hektar Weinbergen. Das intensive, transparente Licht, die klare, ventilierte Luft und die Vielfalt der Böden und Höhenlagen, machen die Tenuta Luce zu einem besonderen Ort. In respektvollem Umgang mit Natur und Umwelt entstehen auf Tenuta Luce folgende Weine: Luce Toscana IGT, Lucente Toscana IGT, Luce Brunello DOCG und Lux Vitis Toscana.

Informationen auf www.tenutaluce.com/de/

uwelehmann/ surpress