Thomas Anders Rosé vom Weingut St. Antony

„Ich bin überglücklich, dass unser erster gemeinsamer Grauburgunder nicht nur mir schmeckt sondern auch so viele Menschen erreicht hat“, sagt Thomas Anders. „Da ich auch ein großer Fan von Rosé-Weinen bin, haben Dirk Würtz und ich entschieden, zusätzlich zum Grauburgunder auch einen Anders Rosé zu kreieren. Für mich der ideale Sommer-Wein. Er macht einfach Spaß!“

Blindverkostung im TV

Dirk Würtz und Thomas Anders verbinden Lebensart und Lebensfreude mit der Liebe zum Handwerk, zum Genuss und zur Tradition. Deswegen verstehen sie sich auch so gut. Wein bedeutet für beide Heimat, Kultur, Lifestyle und Natur. Als Koblenzer ist Thomas Anders zwischen den Weinbauregionen Mosel und Rheinhessen Zuhause.

Wie intensiv sich Thomas Anders mit dem Thema „Wein“ beschäftigt hat, demonstrierte er kürzlich in einer TV-Sendung. In einer Blindverkostung sollte er aus drei verschiedenen Rosés seinen eigenen Wein herausschmecken. Gekonnt probierte sich der Musiker durch die Weine ­und verwies treffsicher auf seinen Rosé. Die Moderatorin zeigte sich tief beeindruckt. Vor dem Bildschirm drückte Dirk Würtz seinem Geschäftspartner die Daumen: „Thomas hat das ganz souverän gemacht. Warum auch nicht, er kennt seinen Wein schließlich in- und auswendig. Wir haben ihn gemeinsam nach seinem Geschmacksprofil kreiert. Es macht großen Spaß, mit ihm zusammen Weine zu verkosten, weil er auch an den kleinen Details interessiert ist. Und die machen einen Wein letztlich aus.“

uwelehmann/ surpress