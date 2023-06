Kalabrien – eine Region voller Kulinarik, Tradition und bunter Feste

Die Veranstaltungen bieten den Gästen der Villa Paola, dem Resort Baia del Sole und dem Capovaticano Resort Thalasso Spa eine Vielfalt an Unternehmungen und kalabrische Küche pur.

Italien ist bekannt für gutes Essen, und Pasta macht ja bekanntlich glücklich, besondere Weine und verschiedene regionale Spezialitäten. In Kalabrien, an der Südspitze Italiens, gibt es ein buntes Potpourri an lokalen Köstlichkeiten. Diese sind wichtig für die Landwirtschaft und bilden die Lebensgrundlage vieler Süditaliener, so dass den Produkten eigene Feste gewidmet werden. Über das ganze Jahr hinweg finden die traditionellen Sagras (dt. Festivals) statt. In den Küstenregionen zelebriert man Fisch und Meeresfrüchte, weiter in Richtung des Landesinneren stehen deftigere Speisen und Produkte auf dem Veranstaltungskalender.

Sagras werden oft von Feuerwerk, einem Umzug und einem Unterhaltungsprogramm begleitet. Zu diesen Festen gehören in Kalabrien der folkloristische Tanz der Giganten von Mata und Grifone, zwei großen Puppen aus Pappmaché. Die Puppen werden von Tänzern auf Schultern getragen und führen eine Art Balztanz zwischen einem muslimischen Prinzen und einem katholischen Mädchen auf. Zum krönenden Abschluss tanzt traditionell der Feueresel „Ballu du camejuzzu i focu“ durch die Lüfte.

In Tropea wird im Juli das „Sagra della Cipolla“ gefeiert – das Fest der roten Tropea-Zwiebel. Wer Urlaub in Kalabrien macht, kommt um diese knackige und süß schmeckende Zwiebel nicht herum, denn sie ist in vielen Gerichten zu finden. Eingelegt oder zubereitet zu Mousse und Pasten passt sie unter anderem zu italienischem Pecorino Schafskäse.

Gut mit dem Auto erreichbar, in nur knapp 20 Minuten von allen drei Hotels der Mediterranean Hospitality Group, liegt das Örtchen Caria in der Gemeinde Drapia. Am 06. August dankt man beim „Sagra Da Sujaca“ der weißen Bohne, die am Monte Poro in Caria wächst. Traditionell werden die Bohnen mit verschiedenen Soßen vermengt und einen Tag in einem Terracotta Topf, einer sogenannten Pignata, gekocht und auf dem Festival zusammen mit weiteren lokalen Gerichten serviert.

Im Landesinneren von Kalabrien in Spilinga, ca. 16 Kilometer vom Resort Baia del Sole entfernt, findet im August das „Sagra della ‚Nduja“ zu Ehren der scharfen Chiliwurst statt. Die würzige Salami, mit Peperoncino verfeinert, wird als Brotaufstrich gegessen. Noch feuriger geht es im September in Diamante zu. Die „Perle des Tyrrhenischen Meeres“ liegt an der nördlichen Küste Kalabriens. Das „Sagra di Peperoncino“ feiert die scharfe kalabrische Chilischote, die auch als das „Viagra Kalabriens“ verkauft wird.

Sehenswert für Urlauber in Kalabrien ist das „Sagra del Pesce Spada“, das Schwertfischfest, das im Juli in vielen kalabrischen Küstenorten stattfindet. Knapp eine Stunde vom Capovaticano Resort, im Bagnara Calabra, gibt es frischen Schwertfisch mit Kapern und Tropeazwiebeln an Straßenständen zu kaufen.

