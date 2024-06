The World’s 50 Best Restaurants: Restaurant Tim Raue bestes deutsches Restaurant

Die Liste basiert auf den Bewertungen von mehr als 1.000 Branchenexpert*innen aus der ganzen Welt und wird jedes Jahr mit enormer Spannung erwartet. Entsprechend groß war die Freude bei den Berliner Gastronomen Marie-Anne Wild und Tim Raue darüber, es auch in diesem Jahr mit ihrem Berliner Restaurant Tim Raue wieder in die Top 50 geschafft zu haben – und das bereits zum neunten Mal in Folge!

In diesem Jahr belegt das Restaurant Tim Raue Rang 30 und ist damit nicht nur das beste deutsche Restaurant, sondern auch um ganze zehn Plätze nach oben geklettert! Nur ein weiteres deutsches Restaurant hat es in die Top 50 geschafft: Das benachbarte Nobelhart & Schmutzig ist auf Platz 43 gewählt worden.

Für die beiden gebürtigen Berliner ist die erneute Auszeichnung eine Bestätigung für die harte Arbeit, die das Team tagtäglich leistet, aber auch ein großer Ansporn: „Es ist unfassbar, dass wir seit nunmehr neun Jahren ohne Unterbrechung in der „The World’s 50 Best Restaurant“ Liste sind und damit Berlin und Deutschland kulinarisch vertreten dürfen“, so Marie-Anne Wild. Und Spitzenkoch Tim Raue ergänzt: „Keine andere Auszeichnung hat eine so große internationale Strahlkraft, wie diese Liste. Sie bringt unseren Kolleg*innen und uns Gäste aus aller Welt nach Berlin. Unser Dank gilt insbesondere unserem Team, das wirklich jeden Tag sein Bestes gibt. Wir wären nichts ohne dieses Team!“