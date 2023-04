THE LEO GRAND wird zur exklusiven Pop Up Kunstgalerie

Auch im Wiener Boutique Hotel THE LEO GRAND setzt man auf kuratierte Kunstsammlungen. Schon seit der Eröffnung verwandeln ausgewählte private Kunstwerke von Eigentümer Martin Lenikus die Hotelgänge in eine intime Kunstgalerie. Für die nächsten zwei Monate werden die erlesenen Werke von BAODT – buy art or die trying – im Hotel präsentiert.

Temporäre Ateliers für Kreative

Kunst war schon immer eine große Leidenschaft von Unternehmer Martin Lenikus. Neben einer privaten Sammlung fördert er schon viele Jahre lang junge Künstlerinnen und Künstler – denn bei jedem Bau eines Projektes (wie auch schon im THE LEO GRAND) gibt es naturgemäß leerstehende Räume. Diese werden dann temporär an die Kreativen vergeben, die kaum Budget für teure Ateliers haben. Einige der Kunstwerke werden sogar im Designhotel am Bauernmarkt 1 ausgestellt.

Kunst soll für alle zugänglich sein

Mit BAODT hat sich Lenikus gemeinsam mit der DOTS Gruppe einen weiteren innovativen Kunst-Partner ins Haus geholt. Die Gründerinnen Nina Suess, Alessandra Hampel und Raphaela Lindlbauer bieten traditionelle Kunstauktionen an, die vor allem die neue Generation ansprechen sollen. Die Pop Up Art Auction ist geboren.

„Kunst soll für alle zugänglich sein“, sind sich die drei sicher und das klappt am besten mit einem „Meet and Greet“-Konzept mit persönlicher Kunstberatung. Ein sogenanntes „Happening“, wie es die Gründerinnen ausdrücken.

Die ausgewählten Kunstwerke sind nun bis 09.06.2023 im THE LEO GRAND ausgestellt und können auch vor Ort erworben werden. Der Auftakt hierfür fand bereits am 14. April mit einer exklusiven Vernissage sowie einem intimen Art Brunch am Folgetag für Kunstliebhaber statt.

THE LEO GRAND beweist damit einmal mehr, dass es „more than a hotel“ ist. Ein Motto, das man sich von Anfang an wirklich zu Herzen genommen hat und sich immer wieder aufs Neue bewährt.

Mehr Informationen unter: www.theleogrand.com und www.baodt-art.com

uwelehmann/ surpress