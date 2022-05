The Chedi feiert 30 Jahre – von Andermatt bis Oman

Die General Hotel Management Ltd. (GHM) mit Sitz in Singapur zelebriert ihr 30-jähriges Jubiläum wie gewohnt mit Stil und Eleganz. Seit 1992 finden Reisende mit höchsten Ansprüchen bei GHM das, was sie suchen: Die schönsten Orte der Welt, edelstes Hotel-Design, unübertroffene Gastfreundschaft und kulinarische Höhenflüge.

Von den schneebedeckten Bergspitzen Andermatts bis zu den sanften Wüsten und Wellen des Golfes von Oman – der einzigartige Stil der legendären GHM Hotels begeistert Geschäftsreisende, Abenteurer wie Familien weltweit.

Der Name „The Chedi“ bedeutet übersetzt Tempel, ein Rückzugsort der Ruhe und Meditation. Von der Atmosphäre respektvoller Vertrautheit, in der jeder Gast mit Namen angesprochen wird, bis hin zu unzähligen luxuriösen Details und dem diskreten, individuellen Service mit unnachahmlichem asiatischem Touch: GHM bietet seit 30 Jahren und auch in Zukunft einzigartige Lifestyle-Erlebnisse für anspruchsvolle Reiseprofis an.

Jedes einzelne GHM-Hotel verkörpert daher das Motto „A Style to Remember“. Dank der Verschmelzung asiatisch inspirierter Designeinflüsse und indigener Elemente des jeweiligen Standorts verdeutlichen die GHM Hotels ihren Respekt und die Liebe zur lokalen Heimatkultur.

Zum runden Geburtstag bekommen die Gäste diesmal die Geschenke: Mit den „30-Jahres-Jubiläums-Paketen“ erleben wir ein raffiniertes Repertoire an maßgeschneiderten Inklusivleistungen.

Ausgezeichnete Abenteuer im The Chedi Andermatt

Die Symphonie aus asiatischer Eleganz inmitten der Schweizer Bergwelt machen das The Chedi Andermatt so exklusiv wie einmalig. Auf 1.447 Meter thront der Liebling des Forbes Magazin wie auf einer Bühne. Der längste Hotelpool der Alpen, die kleinste Bar von Andermatt, die größte Zigarrenauswahl eines Hotels weltweit.

Exklusive und gleichzeitig authentische Urlaubserlebnisse zelebriert das Chedi Andermatt standesgemäß mit der High Altitude Safari, beim Digital Detox oder mit Personal Shopping.

Mit fünf ausgezeichneten Restaurants und Bars, einem Health Club auf Olympia-Niveau, dem edlen Weinkeller sowie einem 2.400 Quadratmeter großen Wellnessbereich müsste man kaum einen Fuß aus dem Chedi Andermatt setzen.

Wären da nicht die Abenteuer der Schweizer Bergwelt mit Skifahren auf Weltklassepisten, Biken, Wandern, Golfen und großartigen Natur- und Tierbegegnungen.

Da erscheint es fast schon selbstverständlich, dass The Chedi Andermatt auch 2022 zum vierten Mal in Folge wieder vom Forbes Travel Guide mit der Spitzenplatzierung von 5 von 5 möglichen Punkten als eines der besten Hotels in Europa ausgezeichnet worden ist.

1001 Nacht im The Chedi Muscat

Das Chedi Muscat zählt zu den 10 besten Hotels der Welt – gekürt vom Forbes Magazin und mehrfach mit dem „Condé Nast Traveler Readers‘ Choice Award“ ausgezeichnet, verzaubert das Juwel der GHM Hotelgruppe mit einer einzigartigen Lage: Eingebettet zwischen den steil abfallenden Bergen des Hajar-Gebirges und dem in der Sonne glitzernden Golf von Oman liegt das Chedi Muscat inmitten einer 8,5 Hektar großen, eleganten ZEN-inspirierten Gartenanlage.

Das einzige „Leading Hotel of the World“ im Oman verbindet gekonnt unter der Federführung des Star-Designers Jean-Michel Gathy zeitgenössische asiatische Wohnkultur mit arabischem Dekor.

Das Chedi Muscat entrückt Gäste mit einem Strandurlaub in der Wüste in ein Märchen wie aus 1001 Nacht: Mit einmaligen Wüstenerlebnissen wie einem Ausflug zur eindrucksvollen Wanderdüne Wahiba, auf den höchsten Berg des Oman, den Jebel Shams oder zu einem traditionellen arabischen Souks.

Die faszinierende Kombination aus orientalischer Kultur und Next-Level-Wellness, aus Wüste und Meer setzt Maßstäbe in der Hotellerie weltweit – vor einer atemberaubenden Kulisse, die ihresgleichen sucht.

Ein exotisches Zuhause im The Chedi Al Bait, Sharjah

Das Chedi Al Bait, Sharjah bedeutet übersetzt "Das Zuhause". Im Herzen der Vereinigten Arabischen Emirate, in unmittelbarer Nähe zu den kulturellen Schätzen des schillernden Emirats, wurde das ehrgeizige Restaurierungs- und Umbauprojekt dieser historischen Herrenhäuser erfolgreich realisiert.

Das 53-Zimmer-Resort erstreckt sich über 10.000 Quadratmeter und verspricht so wahren Luxus – den Raum zur Entfaltung. Die Zimmer, Restaurants sowie die Spa- und Wellness-Einrichtungen sind in historische, fast ein Jahrhundert alte Gebäude integriert.

The Chedi Al Bait, Sharjah steht für die spannende Konvergenz von Geschichte, Gesellschaft und Kultur, während Gäste in diesem exklusiven Resort arabische Gastfreundschaft von Weltklasse genießen – dank erstklassiger traditioneller und internationaler Küche sowie genialen Wellnessbehandlungen – und das alles in einer Atmosphäre, die Gästen den Atem rauben wird.

Zwischen Himmel und Meer im Chedi Luštica Bay

Mediterrane Leichtigkeit zwischen azurblauem Meer und sanften Bergen bietet das Chedi Luštica Bay Hotel. Das beste 5-Sterne Hotel Montenegros liegt malerisch in der Küstenstadt Luštica Bay, die sich an der Küste von Montenegros Trašte Bay, die sich entlang schlängelt.

Die Melange aus authentischer mediterraner Lebensart und entspanntem Luxus lädt in 111 lichtdurchfluteten Zimmern und Suiten, zwei Restaurants, zwei Bars, einem High-Tech-Business- und Konferenzzentrum, einem Wellnesscenter mit Hallenbad, einen privaten Strand und einen Außenpool zur ultimativen Erholung ein.

GHM/ manuelablisse/surpress