photo basel – einzige Fotokunstmesse der Schweiz

Seit ihrer ersten Ausgabe im Jahr 2015 hat die photo basel ihr Profil als bedeutendste Fotomesse im deutschsprachigen Raum gefestigt. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Fotografie immer mehr in den internationalen Museen etablieren können und bildet somit zentrales Fundament in der jüngeren Kunstgeschichte. Wir möchten als Messe aktiv zu diesem Dialog beitragen und die Kunstfotografie mit all ihren verschiedenen Interessengruppen punktuell in Basel (während der Art Basel Woche) zusammenbringen. Nach der räumlichen Erweiterung im Jahr 2019 belegte die Messe bereits im September 2021 erneut beide Etagen des Volkshauses Basel.

Die photo basel begrüßt 40 internationale Aussteller aus 18 Ländern für die Juniausgabe 2022. Zu den neu hinzugekommenen Galerien in diesem Jahr gehören The Photographers’ Gallery (London), Analix Forever (Geneva), Bonne Espérance (Paris), Contour Gallery (Rotterdam), die Mauer (Prato), Espace L (Geneva), Galerie XII (Paris & Los Angeles), Mars Gallery (Melbourne), ToBe Gallery (Budapest), Versus Art Projects (Istanbul), MMGallery (Buenos Aires).

photo basel Benefiz Edition

Aufgrund des andauernden Krieges in der Ukraine werden die Werke von fünf Künstler:innen mit ukrainischer Herkunft in einer Sonderedition auf der Messe verkauft. Der Erlös der Verkäufe wird vollumfänglich gespendet.

Hommage an Anita Neugebauer

Anita Neugebauer (1916-2012) gründete 1976 mit der Galerie „photo art basel“ die erste Fotogalerie der Schweiz und setzte sich die Vermittlung von internationaler und nationaler Fotografie zum Ziel. Mit ihrer regen Galerie-, Ausstellungs- und Sammeltätigkeit wurde sie zu einer wichtigen Wegbereiterin für die weitere Entwicklung der Fotografie in der Schweiz. Die photo basel widmet in der diesjährigen Ausgabe mit der Sonderausstellung Anita’s Point of View eine Hommage an die Pionierin der Schweizer Fotogalerien. Kuratiert wird diese Sonderausstellung unter anderem von ihrer Tochter, Claudia Neugebauer sowie Alessia Widmer.

Die photo basel freut sich, für diese Ausgabe mit Sonia Voss als künstlerische Leiterin der Messe zusammenzuarbeiten. Zu ihren Ausstellungen gehören: Isabelle Le Minh: Cristal réel. After Alfred Ehrhardt (Goethe Institut Paris & Alfred Ehrhardt Foundation Berlin, 2019-20); Restless Bodies: Ostdeutsche Fotografie 1980-89 (Rencontres d’Arles, 2019), Louis Roederer Discovery Award 2021 (Rencontres d’Arles, 2021) und zwei Ausstellungen im Musée de la Chasse et de la Nature in Paris: Sophie Calle, Serena Carone: Beau doublé, Monsieur le marquis! (2017-18) sowie George Shiras: In the Heart of the Dark Night (2016-17). Darüber hinaus ist Sonia Voss als Authorin bei folgenden Verlagshäusern tätig: Éditions Xavier Barral, Koenig Books, Filigranes und Kehrer.

