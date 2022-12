Kitzbühel: Auf die Piste, fertig, los

Kitzbühel geht gestärkt in die Wintersaison, denn die Gamsstadt gehört erneut zu den Top 3 der World’s Best Ski Resorts. Der Vorverkauf der KitzSki Card stimmt ebenfalls positiv für den Winter. Auch die Themen Nachhaltigkeit und Energiesparen stehen für Kitzbühel in der neuen Saison besonders im Mittelpunkt: Es gibt klare Einsparungsziele, etwa bedarfsgerechte Anpassungen bei den Skipisten und Seilbahnen, ohne die Qualität für die Gäste zu beeinträchtigen.

And the Winner is

Auch in diesem Jahr ist Kitzbühel stolz auf die erneute Auszeichnung als Austria’s Best Ski Resort – bereits zum 10. Mal in Folge – im Rahmen der kürzlich verliehenen World Ski Awards. Damit zählt die Gamsstadt zu den Top 3 der World’s Best Ski Resorts. An dieser Stelle freut sich die Gamsstadt über weitere Prämierungen und gratuliert dem A-ROSA Resort Kitzbühel als Austria’s Best Ski Hotel, dem Hotel Rasmushof Kitzbühel als Austria’s Best Ski Boutique Hotel und der Hahnenkamm Lodge als Austria’s Best Ski Chalet, das gleichzeitig zu den Top 3 der World’s Best Ski Chalet gehört. Erfreulich ist auch die erneute Auszeichnung der Bergbahn Kitzbühel als World’s Best Ski Resort Company.

Mit Kitzbühel ins Neue Jahr

Angelehnt an das Vorjahr startet Kitzbühel mit einem eindrucksvollen Programm von 30. Dezember 2022 bis 01. Januar 2023 ins Neue Jahr. Am ersten Tag beginnt das Programm bei Anbruch der Dämmerung mit faszinierenden Lichtinstallationen in der historischen Innenstadt. Diese werden zu Silvester um bunte und leuchtende Straßenkünstler, die Groß und Klein begeistern, erweitert. Am 01. Jänner begrüßt die Stadtmusik Kitzbühel das Jahr 2023 mit einem musikalischen Neujahrsgruß. Im Anschluss treten regionale KünstlerInnen auf. Das Programm wird mit strahlenden LED-Darbietungen und einer fulminanten Feuershow abgerundet.

Das neue Pistenleitsystem von KitzSki

Ab dem Winter 2022/23 präsentiert sich das Pistenleitsystem von KitzSki im modernen Look und weist den Gästen den Weg durch das weltbeste Skigebiet. Die Infotafeln sind an rund 80 gut sichtbaren Standorten auf den perfekt präparierten Pisten in Kitzbühel, Kirchberg, Jochberg und Mittersill zu finden. Auch die Tafeln mit dem Winterpanorama wurden im Zuge des Redesigns überarbeitet.

Online-Rabatt: Wer früher kauft, der spart!

Für alle, die das Skivergnügen auf den Pisten von KitzSki tageweise zum Bestpreis erleben möchten, gibt es gute Nachrichten. Ab sofort erhält man auf shop.kitzski.at einen Online-Rabatt für Skitickets. Je früher das Ein- oder Mehrtagesticket gekauft wird, desto höher fällt die Vergünstigung aus – es können bis zu 20 Prozent gespart werden bei frühzeitigem Kauf des Skitickets im Webshop.

Infos: kitzbuehel.com

uwelehmann/ surpress