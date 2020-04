Storiedivino – italienische Winzer online

Vor einigen Wochen hätte in Düsseldorf die Weinmesse Prowein stattfinden sollen, wo auch viele italienische Winzer ihre neuen Jahrgänge vorgestellt hätten. Dieses Treffen musste zwar leider verschoben werden, aber dank moderner Technologien können wir trotzdem einige Weingüter virtuell besuchen. Thurner PR hat 15 Winzer gebeten, „live“ auf Facebook und Instagram präsent zu sein, um auf englisch ihre neuen Weine und Ideen vorzustellen, aus den Weinbergen und dem Weinkeller zu berichten. Diese Treffen hat die Agentur, die in Italien zahlreiche namhafte Weingüter vertritt, #storiedivino genannt.

Seit einigen Wochen steht fast weltweit alles still. In der Natur ist das nicht so, der Frühling hat die Rebstöcke bereits aus dem Winterschlaf geweckt und sie haben mit der Vorbereitung des Jahrgangs 2020 begonnen. Vom Rhythmus der Natur inspiriert, schaut auch die italienische Weinwelt nach vorne mit Geschichten über ihre Arbeit, Aktionen, Ideen und Projekte, um gemeinsam wieder durchzustarten.

Mit einem kurzen Klick reisen Weinfreunde ins Trentino, nach Sardinien, ins Piemont und die Toskana, die Lombardei und bis nach Sizilien. Top-Winzer wie Lamberto Frescobaldi von Luce, Axel Heinz von Ornellaia, Carlo Franchetti von Tenuta di Trinoro, Anselmo Guerrieri Gonzaga von San Leonardo, Clara Gentili von Fattoria Le Pupille und viele mehr werden „live“ Fragen beantworten.

Jeder Winzer erzählt von seinen Weinen, für die – nach langen Monaten der Reifung und Verfeinerung – jetzt der Moment gekommen ist, weltweit auf den Markt zu kommen. Jede Flasche enthält die Geschichte eines Jahrgangs, der Weingutsphilosophie, des Terroirs und der Passion der Menschen.

Nach der Vorstellung werden die Winzer live Fragen beantworten.

Montag, 6. April

Ricasoli 1141 (IG 15h), Tenuta di Ghizzano (Facebook FB, 16h), Pio Cesare 1881 (IG 18h)

Dienstag, 7. April

Azienda Vitivinicola Passopisciaro (FB 16h), Conte Vistarino (IG 16h), San Leonardo (IG 17h)

Mittwoch, 8. April

Tenuta di Trinoro (IG 16h auf Instagram „passopisciaro_trinoro“ suchen), Tenute Silvio Nardi (FB 16.30h),

Castello di Querceto (FB 17h), Fattoria Le Pupille (IG 17.30h)

Donnerstag, 9. April

Ornellaia (FB 15h), Antico Podere Gagliole (IG 15.30h), Alliance Vinum (FB 16h), Giodo (IG 16.30h),

Luce della Vite (IG 17h)

Die Vorstellungen und Gesprächsrunden mit den Winzern finden auf englisch auf den jeweiligen facebook- (FB) beziehungsweise Instagram-Accounts (IG) der Weingüter zu den angegebenen Uhrzeiten statt. Einfach den Namen des Weinguts als Suchbegriff eingeben und man kommt auf die entsprechende Seite.

thurnerpr/uwelehmann/surpress