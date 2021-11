St. Moritz: Viel Neues und beliebte Klassiker

Dazu stehen viele neue Attraktionen wie die letztes Jahr lancierten «Amusements on the Lake» auf dem Programm. So richtig eingeläutet wird die Wintersaison am Wochenende vom 10. bis 12. Dezember mit zwei alpinen Skiweltcup-Rennen und internationalen Music Acts.

Nach einem Jahr Pause finden in der anstehenden Wintersaison alle St. Moritzer Event-Klassiker wie die White-Turf-Pferderennen, das Snow Polo World Cup oder das St. Moritz Gourmet Festival wieder statt. Dazu sind der Cresta Run und der Olympia Bob Run St. Moritz-Celerina auch wieder in vollem Umfang in Betrieb.

Zum Saisonauftakt am 3. Dezember 2021 eröffnet die St. Moritz Design Gallery im Parkhaus Serletta die Ausstellung «Ski Runs & Champagne Dreams». Die Ausstellung ist eine Zusammenarbeit zwischen Magnum Photos und St. Moritz. Zu sehen sind Fotografien der Magnum-Fotografen Werner Bischof, Rene Burri, Burt Glinn, Thomas Hoepker, Martin Parr, Alex Majoli und Paolo Pellegrin. Gemeinsam und generationsübergreifend ergeben die 31 visuellen Kurzgeschichten ein bemerkenswert schönes, heiteres und manchmal poetisches Porträt des Lebens in der Geburtsstätte des Wintertourismus.

Am 5. Dezember 2021 feiert der neue St. Moritzer Weihnachtsmarkt Premiere. Gleichentags startet die Weihnachts-Lichtshow «Tales of a Tree» mit einem neuen Abenteuer in die zweite Runde. In Zusammenarbeit mit dem international tätigen

St. Moritzer Animationsregisseur Oliver Conrad ist ein Film für Kinder und Erwachsene entstanden, der eine herzerwärmende Weihnachtsgeschichte erzählt. Die Projektion mit musikalischer Untermalung wird anschliessend bis am 9. Januar 2022 täglich nach Einbruch der Dunkelheit auf die Fassade des Rathauses projiziert.

Offiziell lanciert wird die Wintersaison anlässlich des Winter-Opening-Wochenendes vom 10. bis 12. Dezember 2021. Parallel zum Audi FIS Ski World Cup St. Moritz mit zwei Super-G der Damen wird die alpine Metropole zur Bühne für bekannte Pop-Acts: Italo-Ikone Umberto Tozzi («Gloria»), «What is Love»-Sänger Haddaway und Latin-Pop-Stimmungskanone Lou Bega («Mambo No. 5») verbreiten an Open-Air-Konzerten Partystimmung mit einer Prise Nostalgie der 1980er- und 1990er-Jahre.

Am 11. Dezember 2021 wird in Luzern die 30. Winteruniversiade eröffnet. Die Winteruniversiade ist nach den Olympischen Spielen der grösste Multisport-Anlass im Winter. In St. Moritz werden die Ski-Alpin-Rennen Super-G, Riesenslalom und Slalom ausgetragen. Auf den Strecken der Ski-Weltmeisterschaft 2017 kämpfen die Athletinnen und Athleten um Gold, Silber und Bronze. Die Rennen in St. Moritz, die alle im Zielgelände in Salastrains enden, finden am 13./14. und 15. Dezember 2021 statt.

Nach dem erfolgreichen Auftakt im letzten Winter kehren die «Amusements on the Lake» von Mitte Januar bis Ende Februar 2022 auf den zugefrorenen St. Moritzersee zurück. Highlights sind eine kilometerlange Eislaufbahn, die Langlaufloipen sowie Skikjöring-Lektionen. Dieses Jahr kommen Gäste auch in den Genuss eines breiten kulinarischen Angebots sowie musikalischer Unterhaltung an ausgewählten Tagen.

Pünktlich zur Wintersaison passt der St. Moritz Ferienshop seine Unique Experiences und Packages an. Neben Bestsellern wie «Fondue Bike Ride» und «Cresta Run Extravaganza» zählen Neuheiten wie Eisskulpturen schnitzen, Langlaufkurse, ein Gourmet Festival for Youngsters, ein Helikopterflug mit Whisky-Degustation, eine Snow Polo Academy oder das Winter-Opening Package zu den exklusiv über den Ferienshop buchbaren Angeboten.

Alle Highlights des aktuellen Winterprogramms sind aufgeschaltet unter St. Moritz Ferienshop oder unter booking.stmoritz.com.

uwelehmann/ surpress