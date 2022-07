Spezialausgabe des Michael Müller Verlags zum 9-Euro-Ticket der Deutschen Bahn

Pünktlich zum Sommerbeginn hat die Deutsche Bahn mit dem 9-Euro-Ticket ihre Mobilitätsoffensive für den öffentlichen Personenverkehr gestartet. So günstig war die Gelegenheit selten, um Deutschlands schönste Reiseziele auf ressourcenschonende Weise kennenzulernen! Zum Beginn der großen Ferien bringt der Michael Müller Verlag der „9-Euro-Reiseführer“ des Michael Müller Verlags auf den Markt, der Deutschlands schönste Reiseziele von der Ostsee bis zum Allgäu auf knapp 400 Seiten vorstellt. Der Reiseführer ist nur für kurze Zeit kostenlos erhältlich.

Und natürlich sind sämtliche Destinationen mit dem 9-Euro-Ticket der Deutschen Bahn unkompliziert – und vor allem preiswert – erreichbar! Der Reiseführer kann über einen Download-Link auf der Webseite des mittelfränkischen Verlags gegen die Angabe der eigenen E-Mailadresse heruntergeladen werden.

Der Reiseführer des Michael Müller Verlags zum 9-Euro-Ticket der Deutschen Bahn gibt einen kurzen Überblick über die Ferienregionen und Städte, enthält Tipps für kulturbewusste Reisende und gibt darüber hinaus preis, was sich draußen in freier Natur alles unternehmen lässt. Auch Familien mit Kindern erhalten wertvolle Hinweise, damit sich die Kleinen in der schönsten Zeit des Jahres nicht langweilen. Die übersichtliche Darstellung der Inhalte führt dazu, dass sich die Leser/innen relativ schnell ein Bild davon machen können, was sich wo und zu welcher Zeit genau im Zielgebiet unternehmen lässt. Redaktionell getestete Radtouren in unterschiedlichen Teilen Deutschlands, die ebenfalls mit der Bahn und dem 9-Euro-Ticket durchgeführt werden können, runden den Reiseführer ab. Alle Radtouren sind übrigens auf der Webseite der DB Regio buchbar!

Der Michael Müller Verlag aus Erlangen ist der Marktführer für Individualreiseführer im deutschsprachigen Raum. Die Reisehandbücher und City-Guides sind an Ausführlichkeit schwerlich zu überbieten und stellen die Ziele in ihrer gesamten Breite und Tiefe vor. Somit ist für jeden Geschmack etwas dabei! Neben ihrem hohen Informationsgehalt überzeugen die Reiseführer durch maximale Übersichtlichkeit, denn nach Schlagworten, Interessensgebieten und Zielgruppen sortierte „Lotsenseiten“ ermöglichen den raschen Zugriff auf das, was die Leser/innen im jeweiligen Zielgebiet am meisten interessiert. Sämtliche praktische Reisetipps werden von den Autor/innen des Verlags direkt vor Ort auf Herz und Nieren überprüft!

