Eine ganze Woche Kunst: die Monaco Art Week

Als konzeptübergreifendes Zusammenspiel der unterschiedlichsten Kulturerzeugnisse organisieren die teilnehmenden Galerien und Auktionshäuser eine Veranstaltung, die ein Gemeinschaftsgefühl schaffen will – und das in ganz Monaco.

Von den beeindruckenden Stadtteilen La Condamine und Larvotto bis hin zum weltberühmten Monte Carlo: Hier finden Besucher aus aller Welt Werke epochenübergreifender Ausnahmekunst. Ob transgressive Werke des amerikanischen Künstlers Paul McCarthy, Meisterwerke der italienischen Renaissance, zeitgenössische Kunstschaffende wie Hilary Pecis und Shara Hughes oder edler Schmuck und Luxusgegenstände für Sammler im Auktionshaus Sotheby’s – hier gipfelt die künstlerische Szene der bedeutendsten monegassischen Kulturinstitutionen. Fotografien des französischen Umweltschützers Yann Arthus-Bertrand reiht sich an die figurative Kunst der Galerie Bastian.

Neue Werke des englischen Künstlers Adam Bricusse in der G&M Design thronen neben Gemälden aus der Sammlung Apocalypse des deutsch-französischen Künstlers Eric Massholder. Ein besonderes Highlight: die jahrhundertealte Olivenbaum-Skulpturen des uruguayischen Künstlers Pablo Atchugarry, die von der Galerie Adriano Ribolzi präsentiert werden.

Als Teil der Auseinandersetzung mit Kunst im digitalen Zeitalter vereint das innovative Projekt von SmartVerum die Welt der bildenden und digitalen Kunst in der Kamil Art Gallery. Das Musée Collection des Arts, CADAF, Magdalena M. Gabriel und MetaVRse veranstalten unter dem Titel „The Web 3.0: Art Talks“ – einen Einblick in das Sammeln, Kuratieren und Investieren in digitale Kunst und NFTs – im Rahmen einer zusammenhängenden Ausstellung zur Erinnerung an Josephine und Napoleons intimste Kunst.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.monaco-artweek.com

uwelehmann/ surpress