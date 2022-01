Sonnenskilauf in Ski amadé

Vom 12. bis 19. März 2022 findet wieder die Ski- und Weingenusswoche mit zahlreichen Weinverkostungen statt. Familien profitieren vom Junior Weekend Discount. Treue und neue Wintersport-Fans nutzen die Vorteile des „my Ski amadé Friends Clubs“ oder buchen ein „Ski amadé MADE MY DAY“-Tagespackage. Für ein abwechslungsreiches Wintersporterlebnis in Ski amadé sorgen 760 Pistenkilometer, 270 moderne Lifte und 356 bestens präparierte Pisten mit fantastischen Bergpanoramen und vielen Einkehrmöglichkeiten.

Den Skifrühling genießen



Ski amadé begrüßt zum Sonnenskilauf seine Gäste wieder in den fünf Skiregionen Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig und Großarltal. Hotellerie und Gastronomie haben nach den jeweils aktuellen Coronaregelungen entsprechend geöffnet, das umfangreiche Sicherheitskonzept wird im gesamten Skiverbund fortgeführt. Dazu gehört unter anderem die 2G-Regelung (geimpft und genesen) und eine FFP2-Maskenpflicht in Seilbahnen, geschlossenen Gebäuden, Hütten und Hotels.

In Deutschland ist der Genesenen-Status 90 Tage lang gültig, in Österreich 180 Tage. Genesene Skigäste können in dieser Zeit bequem und sicher ihren Urlaub genießen. Die Gültigkeit des Impfzertifikats wird in Österreich mit 1. Februar 2022 bei Erwachsenen von neun Monate auf sechs und bei Jugendlichen unter 18 Jahren auf sieben Monate verkürzt. Aktuelle Informationen zu den Corona-Regelungen findet man unter: www.skiamade.com/corona

Junior Weekend Discount



Günstig in den Skiurlaub mit dem passenden Angebot? Das geht in Ski amadé. Für die gesamte Familie gibt es bis ins Frühjahr zahlreiche Attraktionen und viele Ermäßigungen. Kinder und Jugendliche profitieren zum Beispiel vom Junior Weekend Discount. An ausgewählten Wochenenden ist der Skipass für Kinder (Jahrgang 2006 – 2015) und Jugendliche (Jahrgang 2003 – 2005) um bis zu 35 Prozent reduziert.

Vom 19. März bis zum Saisonende profitieren Kinder bis 15 Jahre (bis Jahrgang 2006) von der Osterfamilienaktion: Beim Kauf eines Erwachsenen-Skipasses eines Elternteils schenkt Ski amadé Kindern sogar einen eigenen gratis Skipass.

TASTE Ski amadé: Ski- und Weingenuss



Die Tage werden wieder länger und heller und bieten damit die idealen Bedingungen für einen unvergesslichen Sonnenskilauf. Neben der klaren Winterluft genießt man das fabelhafte Bergpanorama in der Frühjahrsonne und verbringt seine Mittagspause im gemütlichen Liegestuhl, direkt auf einer schönen Sonnenterasse vor einer der urigen Skihütten.

Wer sich kulinarisch verwöhnen möchte, sollte die Ski- und Weingenusswoche im Blick behalten. Diese findet vom 12. bis 19. März 2022 statt und sorgt für einzigartige Genussmomente im Skiurlaub. Frisch zubereitete Speisen, regionale Schmankerl, erlesene Weine in Kombination mit Service – dafür stehen die Genusspartner-Hütten.

28 Genusspartner-Hütten und 30 Genusspartner-Hotels sorgen in dieser Woche rund um das Thema „Skifahren und österreichischer Wein“ für ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Unterschiedliche Weinverkostungen und Genuss-Events, wie zum Beispiel das Gondeldinner, die Weinroas und die Genuss-Gala finden auf den Skihütten statt oder man besucht den Höchsten Bauernmarkt der Alpen, um regionale Produkte auf der Skipiste zu probieren. Rund um die Ski- und Weingenusswoche gibt es zahlreiche Veranstaltungen:

https://www.skiamade.com/de/Winter/Kulinarik/Ski-und-Weingenuss

„Ski amadé MADE MY DAY”



Für den perfekten Skiurlaub kann man hier viele „WOW-Momente“ genießen. Skigäste entscheiden selbst, welche Art von Aktivitäten und wie viele sie an einem Skitag erleben möchten. In allen fünf Regionen von Ski amadé ist für jeden etwas dabei: mal sportlich, mal gemütlich oder mit viel Genuss und einer ordentlichen Portion Action. Zum Beispiel beim Skiyoga in Schladming Dachstein, bei einer Ballonfahrt in der Salzburger Sportwelt oder beim Early Morning Skiiing in Gastein. Die kompletten Tagespackages inklusive eines Guides und auch Einzelangebote sind buchbar unter:

https://www.skiamade.com/de/Ski-amade-erleben/Made-my-day

RIDE Ski amadé



Für Freestyler und jene, die es noch werden möchten, ist Ski amadé genau die richtige Adresse. In Österreichs größten Skivergnügen stehen zehn Snowparks, 13 Funslopes und Funcross-Strecken zur Auswahl. Hier wird die Sehnsucht nach Abenteuer und Outdoor-Spaß gestillt. Dabei erlebt man ein außergewöhnliches Gefühl von Verbundenheit mit der gesamten Freestyle-Community.



Informationen: www.skiamade.com

uwelehmann/ surpress