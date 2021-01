Skullcandy stellt neuen In-Ear-Kopfhörer Jib True vor

Angesichts der zunehmenden Nachfrage nach einfachen, preisgünstigen In-Ear-Kopfhörern mit umfassenden Features für zu Hause und unterwegs ist der Jib True von Skullcandy ein absolutes Must-have für alle Lebenslagen. Dank den benutzerfreundlichen Ohrhörern mit hoher Soundqualität ist True Wireless jetzt auch massentauglich.

Der Jib True bietet insgesamt 22 Stunden Akkulaufzeit (6 Stunden in den Ohrhörern und zusätzliche 16 Stunden im Case) und kommt mit allen wichtigen Audio- und Steuerfunktionen, zum Beispiel für Anrufe, Titel und Lautstärke, einer Funktion zum Aktivieren des Sprachassistenten, Doppelmikrofon, Solo-Modus und mehr. Er ist schweißabweisend und wasserfest (IPX4) und sorgt mit seiner bequemen, schallisolierenden Passform für ein Skullcandy-Hörerlebnis, das selbst höchsten Erwartungen gerecht wird.

„Wir freuen uns, unseren Kunden ein weiteres tolles Produkt aus unserer Jib-Familie anbieten zu können“, so Jessica Klodnicki, CMO von Skullcandy. „Für alle, die True Wireless zum ersten Mal ausprobieren möchten, ist der Jib True mit seinem erschwinglichen Preis genau das Richtige. Wir haben ihn mit allen wichtigen Funktionen ausgestattet, damit möglichst viele Leute ihre Musik ohne Kabel genießen können.

Dank Bluetooth® und einer breiten Palette an nützlichen Funktionen, wie der Möglichkeit, jeden der beiden Ohrhörer auch einzeln zu nutzen, Doppelmikrofonen für Anrufe, Auto-On und einfacher Verbindungsherstellung, können Jib True-Nutzer die kabellose Freiheit in vollen Zügen genießen. Dieser neue In-Ear-Kopfhörer bietet ungetrübten Musikgenuss den ganzen Tag. True Wireless war nie einfacher!

Der Jib True ist ab sofort für den Preis von 49,99 Euro auf Skullcandy.eu erhältlich.

Über Skullcandy

Skullcandy ist die weltweit erste Lifestyle-Audiomarke, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, „die alles durchdringende Kraft der Musik der breiten Masse zugänglich machen“. Das in Park City, Utah, ansässige Unternehmen designt, vermarktet und vertreibt Audioprodukte weltweit über verschiedene Kanäle, darunter seine internationalen Niederlassungen in Zürich, London, Shenzhen und Vancouver, sowie über Partner an einigen der wichtigsten Kulturhotspots der Welt. Die Unternehmenswebsite finden Sie unter www.skullcandy.eu

uwelehmann/surpress