St. Regis Hotels gibt die Eröffnung des luxuriösen The St. Regis Cairo bekannt

„Ägypten ist seit jeher einer unserer Schlüsselmärkte und strategisch bedeutsam für unser Wachstum in der Region“, sagt Satya Anand, President of Europe, Middle East and Africa, Marriott International. „Kairo ist ein geschichtsträchtiges Reiseziel, das mit seiner unglaublichen Energie und einer lebendigen Mischung aus Geschichte, Kultur, Tradition und Glamour seit langem Reisende in seinen Bann zieht. The St. Regis Cairo ist eine aufregende Ergänzung unseres schnell wachsenden Markenportfolios und wird mit seinem herausragenden Design, dem kompromisslosen Service und den außergewöhnlichen kulinarischen Angeboten die Luxus-Hotellerie in Kairo aufwerten.“

„Wir freuen uns, unser globales Portfolio mit der Eröffnung des The St. Regis Cairo zu stärken. Dieses luxuriöse Wahrzeichen wird mit seinem unvergleichlichen Niveau an Luxus und außergewöhnlichem Service – beides Merkmale, für die die ikonische Marke St. Regis bekannt ist – höhere Standards der Hotellerie an diesem wunderschönen Ort setzen“, so Eng. Abdullah Bin Hamad Al Attiyah, CEO von Qatari Diar.

Modernes ägyptisches Grandeur

Mit seiner markanten Architektur, die von dem renommierten Architekten Michael Graves entworfen wurde, ist The St. Regis Cairo ein zentrales Wahrzeichen weit über die Stadt hinaus, das Opulenz mit Raffinesse und Eleganz verbindet, um ein tiefes Gefühl von Erhabenheit zu vermitteln. Kompromisslos in seiner Dekadenz spiegelt das Hotel gewissenhaft die einflussreiche und geschichtsträchtige Vergangenheit der Stadt wider und greift gleichzeitig selbstbewusst ihre pulsierende Zukunft auf.

Das Interieur ist von anmutigen geometrischen Linien durchzogen, die ein sich wiederholendes strukturelles Motiv schaffen, das behutsam auf das Erbe der Region verweist. Dunkles Holz und reiche Texturen verbinden sich mit aufwendigen Stickereien, juwelenbesetzten Paneelen sowie Bronze- und Holzschnitzereien, die mit schimmerndem Gold, Perlmuttintarsien und imposanten Kristalllüstern verziert sind, und schaffen eine dramatische ägyptische Ästhetik in moderner Umsetzung. Ein beeindruckendes Wandgemälde mit dem Titel „The Pink Sun“ ziert die St. Regis Bar. Konsequent modern in seiner Ausführung, verweist das Wandbild auf das alte Ägypten und die Geburt einer modernen Zivilisation.

Der Designansatz des Hotels ist eine besondere Hommage an die Hunderte von Handwerkern, die ihre Zeit und Arbeit der Perfektion jedes einzelnen Details gewidmet haben, und bietet eine ausgesprochen moderne Vision, die die Gäste in ehrfurchtgebietende Momente eintauchen lässt.

Opulente Zimmer

The St. Regis Cairo verfügt über 286 aufwendig ausgestattete Zimmer und Suiten sowie 80 luxuriöse Apartments, die unvergleichlichen Komfort bieten. Drei weitläufige Royal Suiten definieren Opulenz mit vornehmem Interieur, einem privaten Fitnessraum, einer Sauna und raumhohen Fenstern mit Panoramablick auf den Nil. In allen Gästezimmern und Suiten steht der charakteristische St. Regis Butler-Service zur Verfügung, eine der sichtbarsten Repräsentationen des vorausschauenden Service und der persönlichen Aufmerksamkeit der Marke.

Exquisite kulinarische Erlebnisse

Das Hotel bietet raffinierte Geschmackserlebnisse, die in abwechslungsreichen Restaurants, Bars und Lounges angeboten werden. La Zisa ist ein moderner Ort für entspannte Dinner, der Gästen mit Blick auf den Nil authentische süditalienische Küche serviert. Das Tianma nimmt Gäste mit auf eine Reise nach Singapur und ist ein Schmelztiegel exquisiter Geschmacksrichtungen aus China, Indien und Südostasien. Das renommierte J&G Steakhouse bietet eine Auswahl an Steakhouse-Favoriten, erstklassigem Fleisch sowie Fischgerichte aus aller Welt, fachmännisch zubereitet und perfekt gegrillt. Das Restaurant und die Bar am Pool, Sirocco, ist der ideale Ort, um einen Cocktail mit mediterranen und ägyptischen Gerichten zu genießen. Für Liebhaber von urbanen und schicken Lounges ist das Envy ein bezaubernder und glamouröser Ort mit funkelndem Dekor für eine besondere Nacht.

The Library, die mit Kunstwerken, üppigem Mobiliar und Büchern ausgestattet ist, bietet eine ruhige Ecke für Gäste, die einen Moment der Entspannung suchen. The Water Garden mit seinem authentischen ägyptischen Interieur ist darauf ausgerichtet, ein Treffpunkt sowohl für Gäste als auch für die lokale gesellschaftliche Avantgarde zu werden, sei es für den typischen Afternoon Tea oder das Abendritual. Die kultige St. Regis Bar ist von der King Cole Bar im Flaggschiff der Marke in New York inspiriert, wo 1934 der weltberühmte Bloody Mary Cocktail geboren wurde. Sie bietet eine exklusive Auswahl der besten Champagner der Welt, seltene Jahrgangsweine, handgefertigte Cocktails und die hoteleigene Interpretation des St. Regis Bloody Mary, die mit dem exotischen Geschmack und dem Duft der Hibiskusblüte versetzt ist.

Erholung für Körper und Seele

Auf einer Fläche von mehr als 1.000 Quadratmetern bietet das Iridium® Spa des St. Regis Cairo seinen Gästen eine Reihe von Behandlungen und maßgeschneiderten Erlebnissen in einer ruhigen und einladenden Umgebung. Die Thermalbereiche wurden sorgfältig für anregende Sinneserfahrungen konzipiert und umfassen Einrichtungen wie eine Sauna, ein Dampfbad, einen Eisraum, eine Erlebnisdusche und einen Vitalitätspool. The St. Regis Cairo verfügt zudem über einen gut ausgestatteten Athletic Club sowie Innen- und Außenpools.

Die perfekte Adresse für maßgeschneiderte Veranstaltungen

Der Astor Ballsaal mit seinen geschwungenen, großen Treppen, die einen imposanten Swarovski-Kronleuchter umgeben, bietet eine luxuriöse Kulisse für Hochzeiten und Feiern. Mit einer drei Stockwerke hohen, gewölbten Decke bietet der 990 Quadratmeter große Grand Ballroom Platz für bis zu 1.000 Gäste. Darüber hinaus verfügt das Hotel über zehn flexible und elegante Tagungsräume mit modernster Technik.

Mit prächtigen Korridoren, eleganten Veranstaltungsorten und raffiniertem Geschmack wird das St. Regis Cairo Gastgeber für eine Reihe von wichtigen gesellschaftlichen Momenten und charakteristischen St. Regis-Ritualen sein. Maßgeschneiderte und persönliche Dienstleistungen werden mit einer traditionellen Finesse kombiniert, die sowohl den Geist des Ortes als auch der Marke St. Regis verkörpert. Besonderes Augenmerk legt das Hotel darauf, wie es diese Räume miteinander verbindet, um ein natürliches Gleichgewicht zwischen glanzvollen, aber dennoch maßgeschneiderten Momenten für die Gäste zu schaffen.

Weitere Informationen unter www.thestregiscairo.com.

liebl/uwelehmann/surpress