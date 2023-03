Setouchi: Geheimtipp Tatsuno

Die historische Burgstadt Tatsuno liegt in einer der Gegenden Japans, in denen die Lebensweise aus der Zeit, als Kyoto die Hauptstadt Japans war, noch immer lebendig ist. Tauchen Sie ein in die Vergangenheit ein, wenn Sie durch die engen Gassen schlendern, die von erhaltenen Samurai-Residenzen und weißen Lehmhäusern gesäumt sind, und erkunden Sie das nahe gelegene Schlossgelände von Tatsuno. Noch mehr Burgspaß bietet Himeji, wo Sie die Burg bewundern können, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Noch weiter zurück in die Vergangenheit führt Sie ein Ausflug nach Ako, wo Sie Relikte und Überreste aus der fernen Vergangenheit Japans finden, von der späten Jomon-Periode (vor 3.500 Jahren) bis zur Muromachi-Periode (vor 600 Jahren)

Das Tatsuno-Viertel in der Stadt Tatsuno in der Präfektur Hyogo ist noch immer von den Spuren einer einstigen Burgstadt geprägt, von den prächtigen Samurai-Residenzen bis hin zu den weißwandigen Lagerhäusern und mehr. Hier gibt es viele traditionelle Gebäude, die zwischen dem 17. und 20. Jahrhundert errichtet wurden, was Tatsuno die Anerkennung als einer der japanischen Bezirke für die Erhaltung traditioneller Gebäudegruppen einbrachte. Die Region florierte auch als Geburtsort der „usukuchi“ (leichten) Sojasauce, weshalb in Tatsuno viele Gebäude erhalten sind, die mit der Sojasaucenherstellung zu tun haben. Hier können Besucher etwas über die Braukultur lernen, während sie Mittagessen und Süßigkeiten genießen, die mit Sojasauce und Koji-Fermentationsformen hergestellt wurden.