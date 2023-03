Genuss mit gutem Gewissen in Lettland

Im Stadtteil Pardaugava macht das Schnellrestaurant Green Burger seinem Namen alle Ehre: Zur Auswahl von fünf veganen Buletten gibt es interessante Getränke wie Brennnessel- und Löwenzahnwurzeltee oder Milkshakes aus pflanzlicher Milch mit Früchten und Beeren. Leckerbissen auf dem Lande Auch abseits der Hauptstadt Riga kann Lettland mit exklusiven Restaurants aufwarten, die die traditionelle Küche mit internationalen Einflüssen verbinden und auf ein neues Niveau heben. Zum Beispiel lohnt sich am nördlichen Ausgang des Nationalparks Gauja ein Besuch im Restaurant Kest in Cēsis. Der Küchenchef hat immer ein vegetarisches Menü auf der Karte und sagt: „Es geht nicht nur um die Qualität der Zutaten, sondern auch um die Qualität der Gedanken.“ Unter Feinschmeckern bekannt ist auch das Restaurant Pavāru māja (übersetzt: Haus der Küchenchefs) in Līgatne. Hier kann das Menü auf Wunsch vegetarisch oder vegan angepasst werden, ebenso glutenfrei oder ohne Milchprodukte.