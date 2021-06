Schweizerhof Zermatt eröffnet Beach Bar

Sommer in Zermatt. Das heisst leichtes Wandern, Bergsteigen, Downhill-Biking, ein Sprung ins kühle Nass eines Bergsees, der Besuch der Schwarznasenschafe oder Sommer-Skiing auf dem Gletscher. Und danach? Die Füsse in den Sand stecken!

Sand? Ja – an der neuen Beach Bar Zermatt. Mehr als 25Tonnen Sand wurden herangeschafft, 15 Palmen haben auf der

weiten Terrasse eine neue Heimat gefunden. Bei einem kühlen Drink und Live DJ ab 15 Uhr ist Beach-Feeling pur angesagt- Matterhornblick inklusive. Quasi wie Berg- und Strandurlaub in einem…

Zwischen 12 und 20 Uhr ist die kulinarische Auswahl groß: Grill-Klassiker wie BBQ-Rips, Inka- oder Fajita-Bowl, alpine Gazpacho, vegetarischer Lifestyle-Burger oder als Dessert ein Freak Shake kommen auf den Tisch. Dazu ein Garden Spritz, Spicy Margarita, Virgin Mojito oder ein Topless mit Brugal 1888, Himbeere, Basilikum, Honig und Ginger Beer. Noch eine Partie Pétanque und besser kann ein Ferientag nicht aussehen.

Auffallend an der Beach Bar ist auch der «Beach Table». Er steht mitten im Sand und unter Palmenblättern können bis zu

sechs Personen ihren Lunch oder ein Dinner geniessen. Als besondere Location ist dieser Tisch Teil der Schweiz Tourismus Kampagne „Rendez-vous“ und zählt zu den „80 schönsten Tischen der Schweiz“. Buchbar bis zum Ende der Saison unter www.myswitzerland.com/rendez-vous

Beach Bar Zermatt täglich geöffnet von 12 Uhr bis 20 Uhr

Über Schweizerhof Zermatt

Alpin und urban zugleich gibt sich der Schweizerhof Zermatt. In zentraler Lage treffen hier Luxus und Einfachheit, Entspannung und Raffinement sowie Zeitgeist und Traditon aufeinander. 95 Zimmer und Suiten, die meisten mit Terrasse oder Balkon sowie Matterhornblick. Offene «Kitchen XXL» mit integrierter Lounge-Bar, La Muña für japanisch-peruanische Sepzialitäten sowie Cheese Factory für Raclette, Fondue & Co.

Spa Nescens mit Innenpool und Fitness. Zwei Tagungsräume für bis zu 90 Personen. Skiraum. Eigene Schweizerhof App für diverse Services. Saison von Mitte Dezember bis Mitte April sowie Juni bis September. Mitglied bei Small Luxury Hotels of The World. www.schweizerhofzermatt.ch

Über Michel Reybier Hospitality

Für Michel Reybier ist das Beste gerade gut genug. Er liebt selten schöne, einzigartige Orte, an denen man sich wohlfühlt. Unvergessliche Erlebnisse, ohne viel Aufhebens, mit «plaisir», «bien-être» und «art de vivre». Sowie aussergewöhnliche Produkte, die ganz unauffällig ihre Qualität preisgeben. Und so vereint seit mehr als 20 Jahren Michel Reybier Hospitality

nach dem Motto «Rethinking Luxury» Ikonen der Schweizer und französischen Hotellerie. Der Club-Charakter pflegt dabei auf diskrete Weise das Vortreffliche, Authentische sowie Einfache und erhebt Wohlbefinden zum neuen Grundwert an einigen der schönsten Orte Europas: alpin, urban oder ländlich zwischen Weinbergen oder am Meer. Abgerundet wird das Portfolio durch Michel Reybier Private Homes, einer feinen Selektion an Villen, Appartments und maisons am Genfer See, an der Côte d’ Azur, in Paris und im Bordeaux sowie Nescens, die führende Marke für Better- Aging mit individuellen Programmen in den Spa Nescens sowie eigener Cosmeceutical Linie.

uwelehmann/ surpress