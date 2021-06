Hilton – Neueröffnungen auf Sardinien

Hilton (NYSE: HLT) hat bekannt gegeben, dass zwei neue Hotels auf der mediterranen Insel Sardinien eröffnet werden sollen. Das Baia di Chia Resort Sardinia, Curio Collection by Hilton wird bereits diesen Sommer seine Tore öffnen. Das Luxusresort Conrad Chia Laguna Sardinia wird voraussichtlich 2022 die ersten Gäste empfangen. Beide Häuser liegen im Süden von Sardinien an der Chia Laguna. Die Region ist bekannt für ihre unberührte Natur, goldenen Sandstrände und heimische Gruppen rosa Flamingos, die sich in den Lagunen der Küstenlinie tummeln.

“Das Conrad Chia Laguna Sardinia und das Baia di Chia Resort Sardinia, Curio Collection sind willkommene Erweiterungen des wachsenden Luxus- und Resort-Portfolios von Hilton. Sie gesellen sich zu den geplanten Hotels auf den Seychellen, in Las Vegas und Marokko. Wir freuen uns, erneut mit unserem langjährigen Partner Westmont Hospitality Group zusammenzuarbeiten,” erklärt Patrick Fitzgibbon, Senior Vice President, Development, EMEA, Hilton. “Da die Einschränkungen überall auf der Welt wieder nachlassen, träumen Gäste von internationalen Reisen. Wir freuen uns, sie bei den Hilton Neueröffnungen, in diesem Jahr sind es allein 40 in Europa, willkommen zu heißen.”

Hilton schließt sich dem starken Konsortium der Westmont Hospitality Group und Oaktree an. Das Projekt wird von einem neu gegründeten Immobilien-Investmentfonds getragen, der von der in Mailand ansässigen Castello SGR verwaltet wird, einer der führenden Immobilienverwaltungsgesellschaften Italiens.

Baia di Chia Resort Sardinia, Curio Collection by Hilton – Eröffnung Sommer 2021

Baia di Chia Resort Sardinia reiht sich in mehr als 100 handverlesene Curio Collection Hotels auf der ganzen Welt ein. Darunter befinden sich die jüngsten Eröffnungen in London, Porto und Paris. Als sorgfältig kuratierte Kollektion von Hotels der gehobenen Klasse bietet jedes Haus der Curio Collection seinen Gästen den Flair eines unabhängigen Hotels oder Resorts mit einzigartigem Design und Annehmlichkeiten für die Gäste. Die Curio Collection ermöglicht es Reisenden, in einzigartige Hotels einzutauchen, die ihre Umgebung und lokale Kultur widerspiegeln.

Das Anwesen ist ein umweltfreundliches Hotel direkt am Meer, umgeben von naturbelassenen Stränden sowie Flora und Fauna. Die erhöhte Lage am Wasser bietet einen Panoramablick auf das Meer sowie auf die gesamte Chia Lagune. Die Strände von Chia wurden von Legambiente, dem bekanntesten Umweltverband Italiens, zu den schönsten Stränden des Landes gewählt.

Das Hotel ist perfekt für Reisende, die die Intimität eines unabhängigen Hotels mit den Annehmlichkeiten einer Resort-Anlage suchen. Es verfügt über 77 stilvolle und moderne Gästezimmer, die alle mit einer privaten Terrasse ausgestattet sind. Die Inneneinrichtung der Zimmer ist von der sardischen Landschaft inspiriert und zeichnet sich durch natürliche Materialien und Farbtöne aus.

Die Gäste haben die Wahl zwischen drei Restaurants: Il Ginepro, Il Canneto und Flow – ein Spezialitätenrestaurant mit südostasiatischer, thailändischer und Sushi Fusion Cuisine. Entspannen kann man sich auch in den zwei Bars, die sowohl Sitzgelegenheiten im Innenbereich als auch im Freien auf den Terrassen bieten.

Das Hotel verfügt über einen großen Außenpool, Tennisplätze und einem Kids Club, der Aktivitäten für Kinder jeden Alters anbietet.

Conrad Chia Laguna Sardinia – Opening 2022

erstes Hotel der Marke in Italien ist das Conrad Chia Laguna Sardinia das jüngste Mitglied einer wachsenden Kollektion von fast 40 Conrad Hotels & Resorts auf der ganzen Welt. Darunter sind bestehende Hotels an der Algarve, in Abu Dhabi, London, Washington, D.C. und Singapur.

Conrad Chia Laguna Sardinia ist ein familienfreundliches Resort, inspiriert von der lokalen Geschichte und Kultur Sardiniens. Das Hotel wird derzeit einer umfassenden Renovierung unterzogen, bei der alle Gästezimmer, Gemeinschaftsbereiche, Restaurants und Bars modernisiert und aufgewertet werden, um der eleganten und zugleich modernen Ästhetik der Marke Conrad gerecht zu werden. Die Renovierung ist als eine Hommage an Sardinien ausgelegt, wobei jeder Raum sein eigenes, unverwechselbares Design erhält und durch die Verwendung von natürlichen Materialien und Farben miteinander verbunden bleibt.

Das Hotel umfasst 107 Gästezimmer, die alle über einen privaten Garten oder eine Terrasse verfügen, von denen ein Großteil einen Panoramablick auf die gesamte Chia Lagune bietet. Es besitzt zwei Restaurants, eine Lounge und eine Bar am Pool.

Das Restaurant La Terrazza hat eine Terrasse mit einer fantastischen Aussicht auf die Chia Lagune und bietet ein tägliches Frühstücksbuffet mit regionalen Erzeugnissen, Biokost und sardischen Spezialitäten. Sa Mesa, was auf Sardisch „der Tisch“ bedeutet, ist das Signature Restaurant des Hotels. Es serviert authentische sardische Küche und eine umfangreiche Auswahl an lokalen Weinen, die von kleinen lokalen Produzenten in einem informellen Trattoria-Stil offeriert werden.

Die Bar Bollicine ist die ganztägig geöffnete Bar und Lounge des Hotels, in der die Gäste eine umfangreiche Auswahl an Champagner und Proseccos sowie Cocktails mit einem modernen Touch genießen können. Die Bar serviert Afternoon Tea sowie den ganzen Tag über leichte Speisen und Snacks. Am Abend wird hier Live-Unterhaltung geboten. Das Hotel verfügt auch über großzügige Tagungsräume, die es zu einem perfekten Ort für exklusive Meetings, besondere Anlässe oder inspirierende Hochzeiten macht.

Neben dem Strand können Gäste auch am ruhigen Pool des Hotels entspannen. An der Bioaquam Poolbar genießen Gäste leichte und gesunde Kost, frisch gepresste Obst- und Gemüsesäfte oder köstliche Sommercocktails. Das riesige Conrad Spa des Hotels erstreckt sich über 1.000 Quadratmeter und umfasst sechs Behandlungsräume, eine Spa-Bar, ein Yoga-Studio und ein hochmodernes Fitnessstudio.

Perfekt für den romantischen Kurztrip, aber auch für Urlaub mit der Familie

Die beiden Hotels sind perfekt für einen romantischen Kurztrip, aber auch für Urlaub mit der Familie. Geboten werden zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten und maßgeschneiderte Erlebnisse: von thematischen Abendessen und speziellen Verkostungen für Feinschmecker, über vielfältige Spa-Behandlungen und Wellness-Paketen für diejenigen, die Entspannung und Verjüngung suchen, bis hin zu den Kids Club Aktivitäten, Wassersportarten und Outdoor-Aktivitäten für die sportbegeisterten Gäste. Für die abenteuerlustigen Reisenden, die die Gegend erkunden möchten, gibt es Privat- oder Gruppenexkursionen zu lokalen Städten, archäologischen Sehenswürdigkeiten, Naturschauplätzen und Bootsausflüge in Zusammenarbeit mit heimischen Guides.

Die Hotelgäste haben Zugang zu einem privaten Beach Club am malerischen Monte Cogoni Strand (fußläufig vom Baia di Chia Resort Sardinia entfernt). Gäste, die im Conrad übernachten, erhalten außerdem einen kostenlosen Strand-Shuttle-Service und private VIP-Bereiche am Strand.

uwelehmann/ surpress