Schloss VAUX: l‘Artiste Brut und Rosé

„Es sind die besten Voraussetzungen, um international in der Top-Liga mitzuspielen“, zeigt sich Vorstand Christoph Graf vom Potenzial von deutschem Schaumwein überzeugt. Und vom Potenzial der Manufaktur VAUX im Speziellen: „Wir haben 150 Jahre Erfahrung in traditioneller Flaschengärung, vereinen französisches und deutsches Schaumweinwissen und können – auch in Zeiten der Klimaerwärmung – auf die kühle Frucht der Weinberge am Rhein vertrauen. Außerdem haben wir eine Vision und die betriebliche Struktur, um uns international aufzustellen.“ Eine klare Ansage Richtung Zukunft.

Mit zwei Sekten im Super-Premium-Segment tritt VAUX die neue Entwicklung an:

l’Artiste Brut

Eine anspruchsvolle Cuvée mit Rieslingdominanz, die aber in Aromatik und Reife sehr französisch wirkt. Mit Aromen von Fenchel und Aprikose, hefig und gleichzeitig straff am Gaumen. Ein Sekt, der sich als Speisenbegleiter empfiehlt und sich – ein Bindeglied zwischen Deutsch und Französisch – als Mitteleuropäer deklariert.

l’Artiste Rosé

Schon die Aromatik ist faszinierend: mit Tönen von Walderdbeeren und wilden Himbeeren, gefolgt von weichem Zedernholz und Biskuit-Nuancen. Gekonnt vermählt sich Ungezähmtheit mit höchster Delikatesse. Verführerisch und gleichzeitig distanziert, am Gaumen dicht und doch in besonderer Leichtigkeit schwebend. Ein Sekt, der Natur und Kultur in schönster Art vereint.

Kreativ und mutig in die Zukunft

Nicht nur Vinifizierung und Stil der beiden Sekte sind ganz neu bei VAUX, auch ihre Aufmachung zielt eindeutig in eine neue Ära.

Mit dem ganz bewussten Verzicht auf eine Kapsel unterstreicht VAUX seine umweltbewusste Haltung. Die starken Farben, die sich wie Pinselstriche zu einem X auf dem Etikett treffen, weisen auf die Vielschichtigkeit und die selbstbewusste, starke Persönlichkeit der Sekte hin. Gleichzeitig ist das X auch als ein Kreuzungspunkt in der Geschichte des Unternehmens zu interpretieren.

„Vaux wurde 1868 in Berlin gegründet, verlegte den Standort später nach Metz und ist seit 1921 im Rheingau ansässig. Wir durchlebten viele Jahrzehnte politischer Wirren und neuer geographischer Grenzen. Transformationskraft gehört zu unseren Stärken. Nun sind wir auch bereit, den neuen klimatischen Herausforderungen mit Weitblick und unternehmerischer Resilienz zu begegnen“, so Christoph Graf

Gute Zukunft für positive Menschen

Was die Sekte und ihr starker Auftritt auch ausstrahlen, ist eine positive Haltung und Zuversicht. „Wir beobachten die jungen Generationen sehr genau. Was wir sehen, sind verantwortungsbewusste Menschen, die mit dem Planeten aber auch miteinander sehr respektvoll umgehen. Genau für solche Konsumentinnen und Konsumenten wollen wir mit unseren Sekten da sein und jeden schönen Moment der Gemeinschaft und des Zusammenhalts feiern“, so Christoph Graf. Für die grafische Gestaltung der l’Artiste Etiketten beauftrage Vaux die britische Agentur Amphora (Neil Tully MW).

Herkunft neu definiert

Die Trauben für die beiden neuen Schaumweine der Linie l’Artiste wachsen im Rheingau, doch Vinifizierung und Ausbau der Weine sind eindeutig französisch geprägt. „Wir versuchen, das Beste aus zwei Welten zu verbinden – und im Idealfall eine neue, gemeinsame Welt dazu zu bilden. Ohnehin verstehen wir uns eher als Mitteleuropäer. Das möchten wir in den neuen Sekten ausdrücken“, erklärt Christoph Graf. Auch die stilistische Öffnung hin zu Cuvées soll diese Positionierung und gleichzeitig die Flexibilität bei weiteren klimatischen Schwankungen unterstützen.

l’Artiste Brut und l’Artiste Rosé sind ab Ende September 2024 im gehobenen Fachhandel zum Preis von ca. 35 Euro erhältlich.

Infos hier