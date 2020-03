Qatar Airways Privilege Club bietet Mitgliedern Status-Verlängerung

Das Treueprogramm von Qatar Airways, der Privilege Club, bietet jetzt die Möglichkeit, den Status von Mitgliedschaften zu verlängern, die vor dem 31. Januar 2021 enden. Laufende Treuevorteile wie Upgrades, Shop & Pay mit Qmiles, zusätzliches Gepäck, Zugang zu den Lounges und mehr bleiben den Mitgliedern bis zu sechs Monate lang mit personalisierten Angeboten erhalten. Dies ist einer der vielen Schritte, mit denen Qatar Airways sicherstellt, dass ihre Kunden weiterhin sorglos verreisen können.

Eingeführt hat Qatar Airways dieses Angebot in Anerkennung der Tatsache, dass es bei einigen Privilege Club-Mitgliedern aufgrund von COVID-19 (Coronavirus) zu Flug- und Reisebeschränkungen kommen wird. Mitglieder können ihr persönliches Angebot auf qmiles.com einsehen und sich zur Inanspruchnahme dort einfach bis zum 24. März 2020 anmelden und registrieren.

Qatar Airways hat vor kurzem eine neue Geschäftspolitik eingeführt. Diese bietet allen Passagieren, die bis zum 30. Juni 2020 Flüge gebucht haben oder buchen werden, die Flexibilität, ihre Reisepläne kostenlos zu ändern, indem sie die Buchungsdaten anpassen oder ihr Ticket bis zu drei Tage vor Abflug gegen einen ein Jahr gültigen Reisegutschein umtauschen. Diese Richtlinie schließt Prämienflüge ein. Alle Einzelheiten zu den Maßnahmen, die Qatar Airways als Reaktion auf das Coronavirus ergreift, finden sich auf der neuen Website qatarairways.com/travelwithconfidence.

Der Privilege Club von Qatar Airways hat kürzlich noch mehr Vorteile für Silber-, Gold- und Platinmitglieder angekündigt – zum Beispiel werden bevorzugte Sitzplätze für Gold- oder Platinmitglieder kostenlos beziehungsweise für Silbermitglieder mit 25 Prozent Rabatt garantiert.

Im Jahr 2000 zur Wertschätzung treuer Passagiere ins Leben gerufen, bietet der Privilege Club die Möglichkeit, bei Flügen mit Qatar Airways, oneworld®-Fluggesellschaften oder einem der Partner Qmiles zu sammeln. Diese dienen seither als alternatives und bequemes Zahlungsmittel in den preisgekrönten Qatar Duty Free Verkaufsstellen, die sich in den Abflug- und Ankunftshallen des Hamad International Airport und der Oryx Galleria in Doha befinden.

Der Privilege Club bietet vier Mitgliedschaftsstufen – Burgund, Silber, Gold und Platin – mit jeweils eigenen exklusiven Vorteilen. Reisen Mitglieder mit Qatar Airways, oneworld®-Fluggesellschaften oder anderen Airlines oder nehmen die Dienste eines der über 60 globalen Partner der Fluggesellschaft in Anspruch, werden Qmiles auf Grundlage der Buchungsklasse vergeben. Anschließend können diese bei Qatar Airways gegen spannende Vorteile und Prämien eingelöst werden, darunter Flugtickets, Upgrades oder Zusatzgepäck.

