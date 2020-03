Pro Sky bietet Corona-Sonderflüge für gestrandete Personen

Zwar hat die Bundesregierung mit Hilfe der Fluggesellschaften Lufthansa, Condor und TUIfly eine große Rückholaktion für Pauschalurlauber etwa aus Ägypten und von den Malediven gestartet, aber diese wird wohl nicht alle gestrandeten Personen erreichen und braucht zudem Zeit. Doch es gibt auch noch andere Möglichkeiten. „Bereits seit mehreren Tagen, setzen zahlreiche Unternehmen und Privatpersonen auf Charterflüge, um Mitarbeiter, Geschäftspartner, Kunden und Familienangehörige nach Hause zu fliegen“, so Andy Falck, Head of Aircraft Charters.

Charterflüge für jede Gruppengröße

Ob Einzelperson, kleiner Kreis oder große Gruppe: Pro Sky steht in engem Kontakt mit der weltweiten Luftfahrtindustrie und hält so die Verfügbarkeiten von Privatjets (von 1 bis 19 Passagieren) und Verkehrsflugzeugen (von 20 bis 500+ Passagieren) ständig aktuell. Auf diese Weise finden die Flugexperten genau die Fluglösung, die am besten zu den Bedürfnissen der Reisenden passt.

In unter 24 Stunden vom Anruf zum Abflug

Da sich das Coronavirus derzeit rasch ausbreitet, kommt es in vielen Fällen auf schnelle Fluglösungen an. „Genau das ist unsere Stärke“, so Andy Falck. „Bei vielen Anfragen, die uns erreichen, sitzen die Passagiere bereits nach weniger als 24 Stunden im Flieger. Hier macht unsere langjährige Erfahrung einen entscheidenden Unterschied.“

Kostenlose Beratung rund um die Uhr

Auf Grund des zeitlichen Drucks und der vermehrten Nachfrage hat Pro Sky zudem eine 24-Stunden Hotline eingerichtet. Personen, die über einen Charterflug nachdenken und sich über Verfügbarkeit und Timing informieren wollen, können die Flugexperten daher unter +49 221 920 44 88 ab sofort rund um die Uhr erreichen.

Reisebeschränkungen gelten auch für Charterflüge

Pro Sky (www.pro-sky.com) weist allerdings darauf hin, dass die aktuellen Reisebeschränkungen der verschiedenen Länder jedoch auch für Charterflüge gelten. Nur wenn die Wunschverbindung von keiner Reisebeschränkung betroffen ist, könne das Charterflugzeug starten.

Charter-Hotline für Corona-Sonderflüge: +49 221 920 44 88

E-Mail-Kontakt für Corona-Sonderflüge: charter@pro-sky.com

uwelehmann/surpress